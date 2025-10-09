UNLP: Veterinaria tiene el primer tomógrafo computado de una universidad pública

El nuevo tomógrafo de la Facultad de Veterinaria de la UNLP.

El Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata (UNLP) incorporó un equipo de tomografía computada de alta complejidad. Se trata del único equipo de estas características instalado en una universidad nacional pública, lo que constituye un hito institucional.

Fue posible gracias a un convenio de cooperación celebrado entre nuestra Unidad Académica, la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico y Daniel Farfallini, referente de la empresa especializada en diagnóstico por imágenes en veterinaria RMVet.

Tomógrafo de La Plata Abierto para toda la actividad veterinaria Esta tecnología representa un avance significativo en diagnóstico por imágenes veterinario ya que permitirá optimizar el abordaje clínico de casos neurológicos, oncológicos, traumatológicos y de otras especialidades, así como también enriquecer la formación de estudiantes de grado y posgrado y fomentar el desarrollo de investigaciones científicas en el área.

La puesta en funcionamiento del tomógrafo se enmarca en una estrategia de la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico para la modernización y fortalecimiento de las capacidades diagnósticas del Hospital.

Su uso estará abierto a todos los profesionales del ámbito privado que lo requieran ya que no estará restringido al ámbito académico exclusivamente, beneficiando así a profesionales y pacientes de la región. Para más información y solicitud de turnos comunicarse por Whatsapp al 221 600-1587 o concurrir en persona al Hospital ubicado en avenida 60 y 118, La Plata.

