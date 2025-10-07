Fuerte olor a gas generó temor en el centro platense: qué es el mercapanto, la sustancia en la mira

Un fuerte olor a gas sorprendió a quienes transitaban por el centro platense durante la mañana de este martes. Ante la persistencia de la situación, fueron cortadas varias calles y hasta evacuado un colegio.

Según informó la empresa Camuzzi al diario El Día, hubo una pequeña pérdida de gas interna en una galería ubicada en calle 8 y 50, aunque eso no fue eso lo que provocó el fuerte olor que generó temor entre comerciantes y ciudadanos que iban a trabajar o a la escuela.

La causa del hedor habría sido una pérdida de mercapanto , la sustancia que se le agrega al gas natural para que pueda ser detectado, ya que es inodoro e incoloro.

"El mercapanto es tan concentrado que apenas unas gotas dispersas en la vía pública puede generar la presencia de olor varias cuadras a la redonda", indicaron desde la empresa.

La situación obligo a cortar la calle 8, una de las arterias comerciales de la capital bonaerense, entre 49 y 56. Además fue evacuado el Colegio San José, en 11 y 51. (DIB)