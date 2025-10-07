martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 19:42

Fuerte olor a gas generó temor en el centro platense: qué es el mercapanto, la sustancia en la mira

La empresa Camuzzi confirmó que hubo una pequeña pérdida de gas en una galería. No obstante, el olor que se sintió en varias cuadras, fue consecuencia de un escape de otra sustancia.

Por Agencia DIB
corte calle 8 perdida de gas

Un fuerte olor a gas sorprendió a quienes transitaban por el centro platense durante la mañana de este martes. Ante la persistencia de la situación, fueron cortadas varias calles y hasta evacuado un colegio.

Según informó la empresa Camuzzi al diario El Día, hubo una pequeña pérdida de gas interna en una galería ubicada en calle 8 y 50, aunque eso no fue eso lo que provocó el fuerte olor que generó temor entre comerciantes y ciudadanos que iban a trabajar o a la escuela.

La causa del hedor habría sido una pérdida de mercapanto, la sustancia que se le agrega al gas natural para que pueda ser detectado, ya que es inodoro e incoloro.

perdida de gas

"El mercapanto es tan concentrado que apenas unas gotas dispersas en la vía pública puede generar la presencia de olor varias cuadras a la redonda", indicaron desde la empresa.

La situación obligo a cortar la calle 8, una de las arterias comerciales de la capital bonaerense, entre 49 y 56. Además fue evacuado el Colegio San José, en 11 y 51. (DIB)

