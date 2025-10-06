lunes 06 de octubre de 2025
6 de octubre de 2025 - 14:28

Dulce y salado: la Feria Sabores Bonaerenses tuvo su octava edición en La Plata

Más de 170 emprendimientos se reunieron en La Plata. Sabores bonaerenses fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Dulce y salado se encontraron para ponerle sabor a la tarde del sábado, cuando la Plaza Moreno de La Plata fue sede de la octava edición de la Feria Sabores Bonaerenses y productores artesanales de distintos puntos de la provincia expusieron sus elaborados en pleno centro de la ciudad, con la compañía de música en vivo.

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, y los diferentes puestos dieron cuenta de la diversidad y complejidad productiva que habitan la provincia de Buenos Aires en materia de alimentos.

Oriundo de Vicente López, Cham fue uno de los emprendimientos que tuvo su lugar en la jornada ofreciendo srirachas, salsas y snacks elaboradas a partir del trabajo con ají picante cultivado “desde la semilla”.

“Lo que permite es acercar directamente al consumidor desde el productor, sin intermediarios”, afirmó el hombre que encabezaba el stand de Cham, añadiendo que su PyME forma parte del programa de Productores y productoras titulares de pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA) de la Provincia de Buenos Aires, destinado a impulsar estas industrias.

Las charcuterías fueron furor en la jornada y desde San Antonio de Areco, el emprendimiento de chacinados Las Ganas llegó “por primera vez” a la feria de sabores, que esta vez convocó a 170 productores.

Alfajor campeón

Sin embargo, entre lo picante y lo salado también se hizo un lugar para Don Abel, portador del título de campeón de la Copa del Alfajor Argentino 2024. Originarios de Dolores, no solo llevaron a La Plata al alfajor campeón, llamado Camino de Sabores, sino también su innovadora reversión de la torta argentina.

“La gran feria de las y los productores de alimentos bonaerenses transformó a nuestra ciudad capital en una fiesta”, declaró la mañana del lunes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, en un posteo en sus redes con postales del evento, y finalizó agradeciendo a “las miles de personas que se acercaron”.

