miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025 - 11:59

Villa Gesell: tres años de prisión por simular ser policías para robar en departamentos

Los dos condenados por robar en Villa Gesell lo hicieron vistiendo chalecos con la inscripción "Policía"

Por Agencia DIB
El hecho se produjo en el Complejo MIllenials en Villa Gesell

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 Departamental condenó a dos de los individuos que, haciéndose pasar por policías, cometieron un robo en un complejo de departamentos de Villa Gesell. La sentencia fue dictada tras un juicio abreviado consensuado entre la fiscalía y la defensa.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 22 de febrero de 2024 en el complejo Millennials (calle 106 y 4), cuando al menos cuatro sujetos ingresaron al lugar identificándose como funcionarios policiales que hacían un procedimiento, informó El Mensajero de la Costa.

Uno de ellos sorprendió a una inquilina diciéndole 'esto es un allanamiento', mientras otro le exigía que entregara 'el oro y la plata'. Luego, despojó violentamente a un joven de tres collares que llevaba en el cuello, extrajo un arma de fuego y apuntó contra las víctimas. Los acusados, junto a un cómplice que hacía de "campana" vistiendo un chaleco negro con la inscripción "Policía", huyeron en una camioneta Toyota Hilux blanca.

Dos detenidos en Villa Gesell

Durante la fuga, Germán Felipe Rodríguez (37 años) y Aníbal Horacio Tejada (41 años) fueron interceptados y aprehendidos por agentes de la Policía Comunal 1º de Villa Gesell en el camino al cementerio, luego de que se detectara la camioneta sospechosa. Los otros dos sujetos lograron escapar.

Tres años de prisión

El juez Christina Rabaia resolvió condenar a ambos como coautores penalmente responsables del delito de 'robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda'.

A Rodríguez se le impuso la pena de 'tres años de prisión de ejecución condicional'. Y a Tejada, actualmente alojado en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, se le impuso la pena de 'tres años de prisión de efectivo cumplimiento'. En su caso, la pena total asciende a 'tres años y ocho meses de prisión', al sumársele una condena previa del Tribunal en lo Criminal Nº 10 de Lomas de Zamora.

Marihuana de Navidad: los detenidos dijeron que llevaban donaciones para una iglesia de Chivilcoy.

