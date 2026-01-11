domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026 - 11:15

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

El policía fue condenado a prisión efectiva e inhabilitación perpetua por encubrir en Villa Gesell a un vendedor de drogas y ayudarlo a eludir a la Justicia.

Condenado sargento de la bonaerense que prestaba servicios en Villa Gesell.

Condenado sargento de la bonaerense que prestaba servicios en Villa Gesell.

Un sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires que prestaba servicios en Villa Gesell fue condenado a prisión efectiva e inhabilitación perpetua por encubrir a un vendedor de drogas y ayudarlo a eludir a la Justicia. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Dolores.

Más noticias
Parte de los estupefacientes y las armas secuestrados a la banda narco.

Verano narco: desbaratan una red que abastecía con drogas fiestas electrónicas en la Costa Atlántica
Noctiluca ofrece carpas gratuitas, rampas, sillas anfibias y personal especializado.

Villa Gesell: comienza la décima temporada de la playa integrada municipal

Según informó El Mensajero de la Costa, el juez Christian Gasquet dio por probados tres hechos principales que involucraron a Leandro Daniel Blasizza, de 29 años, junto a otros tres efectivos de las comisarías Primera y Segunda de Villa Gesell, pertenecientes al Gabinete de Prevención.

Policía bonaerense condenado

De acuerdo con la elevación a juicio, entre julio y agosto de 2023 un hombre comercializaba cocaína al menudeo en la ciudad balnearia. En ese período, cuatro policías -entre ellos Blasizza- concurrieron en reiteradas oportunidades a su domicilio, donde recibían estupefacientes para consumo personal a cambio de omitir denunciar la actividad ilegal.

El hecho más grave, por el cual se individualizó la condena, fue el encubrimiento activo. Blasizza mantuvo comunicaciones telefónicas con el narcotraficante desde la dependencia policial para advertirle sobre la existencia de una orden de captura en su contra, aconsejándole que se mantuviera oculto y facilitando así que eludiera la acción de la Justicia.

Siempre según El Mensajero, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima y se fortaleció con el análisis de los recorridos de los móviles policiales y el secuestro de teléfonos celulares. De allí surgieron múltiples comunicaciones entre los implicados, que evidenciaron un vínculo estrecho con el traficante. Un testimonio clave indicó que el investigado “le vendía droga al jefe de calle de la Segunda y a otro de la Primera”.

Tras evaluar las pruebas, el juez Gasquet condenó a Blasizza como coautor de los delitos de “encubrimiento agravado”, “violación de los deberes de funcionario público” y “cohecho pasivo”, y como autor de “encubrimiento agravado” por el otro hecho. La pena impuesta fue de un año y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, el magistrado dispuso su excarcelación.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Verano narco: desbaratan una red que abastecía con drogas fiestas electrónicas en la Costa Atlántica

Villa Gesell: comienza la décima temporada de la playa integrada municipal

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

Pedro Troglio denunció que fue estafado por una reconocida desarrolladora inmobiliaria de La Plata

Conmoción en Merlo: asesinaron a una joven de 21 años que intentó defender a su hermano

Pilar: un policía fue baleado accidentalmente por un compañero en la base de la FBA

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año

Lomas de Zamora: cae una cuidadora de ancianos que los drogaba para robarles

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las ventas minoristas de las pymes, según CAME.

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5%