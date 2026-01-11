Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

Un sargento de la Policía de la provincia de Buenos Aires que prestaba servicios en Villa Gesell fue condenado a prisión efectiva e inhabilitación perpetua por encubrir a un vendedor de drogas y ayudarlo a eludir a la Justicia. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía y la defensa en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Dolores .

Según informó El Mensajero de la Costa , el juez Christian Gasquet dio por probados tres hechos principales que involucraron a Leandro Daniel Blasizza , de 29 años, junto a otros tres efectivos de las comisarías Primera y Segunda de Villa Gesell, pertenecientes al Gabinete de Prevención.

De acuerdo con la elevación a juicio, entre julio y agosto de 2023 un hombre comercializaba cocaína al menudeo en la ciudad balnearia. En ese período, cuatro policías -entre ellos Blasizza- concurrieron en reiteradas oportunidades a su domicilio, donde recibían estupefacientes para consumo personal a cambio de omitir denunciar la actividad ilegal.

El hecho más grave, por el cual se individualizó la condena, fue el encubrimiento activo. Blasizza mantuvo comunicaciones telefónicas con el narcotraficante desde la dependencia policial para advertirle sobre la existencia de una orden de captura en su contra, aconsejándole que se mantuviera oculto y facilitando así que eludiera la acción de la Justicia.

Siempre según El Mensajero, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima y se fortaleció con el análisis de los recorridos de los móviles policiales y el secuestro de teléfonos celulares. De allí surgieron múltiples comunicaciones entre los implicados, que evidenciaron un vínculo estrecho con el traficante. Un testimonio clave indicó que el investigado “le vendía droga al jefe de calle de la Segunda y a otro de la Primera”.

Tras evaluar las pruebas, el juez Gasquet condenó a Blasizza como coautor de los delitos de “encubrimiento agravado”, “violación de los deberes de funcionario público” y “cohecho pasivo”, y como autor de “encubrimiento agravado” por el otro hecho. La pena impuesta fue de un año y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, el magistrado dispuso su excarcelación.

Fuente: Agencia DIB