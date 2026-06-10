Ranchos: avanza obra de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales

Camiones y máquinas avanzan con la obra.

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informa que avanzan las obras para la construcción de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales (PDLC) de la localidad de Ranchos. Se trata de una inversión de $ 6.085.428.815 + IVA, que beneficiará a 30.000 habitantes de la localidad.

Los trabajos corresponden al proyecto que en diciembre de 2023 fue paralizado por decisión del Gobierno nacional, y que luego de gestiones para su reactivación, será financiado en su totalidad por Aguas Bonaerenses. Según lo dispuesto, la nueva planta estará compuesta por un sistema de dos lagunas de aireación en paralelo, seguidas de dos lagunas de sedimentación.

El nuevo establecimiento permitirá contar con un sistema adecuado para el tratamiento de los efluentes generados en la actualidad, como así también los de una población futura proyectada en 20 años, atento a la proyección estimada por los últimos censos nacionales. De esta manera, se garantiza la preservación del medio ambiente con la mejor relación costo beneficio, además de promover el desarrollo de zonas urbanas.

El principal objetivo de este tipo de obras es realizar el tratamiento y disposición final de los efluentes líquidos generados por los habitantes de las poblaciones, cumpliendo con las leyes y las normativas vigentes.

Esta, junto a otras obras estructurales, constituyen el compromiso de Aguas Bonaerenses de avanzar con recursos propios en la mejora de los servicios de agua y cloacas en las 95 localidades donde es operadora. Fuente: Agencia DIB

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