miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 10:58

Va a juicio el conductor que agredió a Marcos Di Palma en una estación de servicio de Tres Arroyos

El incidente tuvo lugar la mañana del jueves 5 de septiembre de 2024, entre el expiloto y un hombre oriundo de La Plata.

Por Agencia DIB
El expiloto de TC Marquitos Di Palma.

El expiloto de TC "Marquitos" Di Palma.

En septiembre de 2024 un hombre agredió en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, en el marco de una discusión de tránsito, al expiloto de Turismo Carretera (TC) Marcos Di Palma. Ahora el caso pasará a juicio oral, según dispuso la Justicia de Bahía Blanca.

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La medida dispuesta por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal bahiense recae sobre Ricardo Miguel Mutti, un conductor oriundo de La Plata, que está acusado del delito de lesiones leves.

Jueves por la mañana

El incidente, según recuerdan medios locales, tuvo lugar la mañana del jueves 5 de septiembre de 2024, poco antes de las 10 horas. En aquel momento, el deportista se encontraba cargando combustible en la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la Ruta 3 y Vélez Sarsfield.

Di Palma mantuvo una fuerte discusión con Mutti luego de que el vehículo de este último presuntamente rozara la parte trasera de su auto.

De las palabras pasaron a los hechos: Mutti le aplicó un golpe en la boca a Di Palma, lo que le provocó una herida en el labio.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que motivó la denuncia formal del expiloto.

Tras la investigación, la titular subrogante del Juzgado de Garantías tresarroyense, Fabiana Brandolín, había dispuesto la elevación a juicio de la causa.

“Errónea interpretación”

El abogado de Mutti, Miguel Ángel Cravero, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de Bahía Blanca. Allí argumentó que existió una errónea interpretación de la prueba, asegurando que fue Di Palma quien originó el entredicho al golpear el auto de Mutti con un termo y bloquearle la salida de la estación. Además, sostuvo que su cliente solo empujó al expiloto sin llegar a golpearlo, y planteó la figura de legítima defensa.

Sin embargo, los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Gustavo Barbieri y Christian Yesari, desestimaron de plano estos argumentos. Los magistrados señalaron una contradicción clave: si Mutti declaró que no agredió a Di Palma, no puede existir un acto de legítima defensa.

Agresión

Las constancias del expediente confirmaron que la agresión física existió. “Observo que el golpe propinado por el encartado a la víctima Marcos Di Palma no solo se encuentra corroborado por los dichos del damnificado”, sostuvieron los jueces en el fallo.

El tribunal destacó el peso probatorio del certificado médico que constata las lesiones, la filmación registrada por el propio Di Palma tras el golpe —donde se lo ve con la boca ensangrentada— y el testimonio clave de una empleada de la estación de servicio que confirmó haber presenciado el ataque.

Se anunció que la causa llegará a debate oral luego de que se agotaran las instancias de resolución alternativa.

Fuente: Agencia DIB

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