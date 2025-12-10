miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 19:53

Una nueva víctima reconoció a la "viuda negra de San Nicolás"

Un rosarino de 73 años la reconoció como la mujer que lo dopó y robó el mes pasado en Villa Constitución, Santa Fe, tras haber pactado una cita por Tinder.

Por Agencia DIB
La viuda negra de San Nicolás.

Diario El Norte

La “viuda negra de San Nicolás” sumó una nueva víctima. Tras la difusión del caso por parte del diario El Norte, ahora un rosarino de 73 años la reconoció como la mujer que lo dopó y robó el mes pasado en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, tras haber pactado una cita por Tinder.

Mónica Santo, de 42 años y oriunda de Misiones, fue detenida la semana pasada luego de varias denuncias que describen el mismo modus operandi. La Justicia bonaerense le negó la excarcelación por la reiterancia de los hechos y mantiene imputado como presunto cómplice a su pareja, un hombre de Empalme Villa Constitución investigado por robos y defraudaciones.

La nueva presentación se radicó el martes en la Comisaría 1ª de Villa Constitución. Allí el rosarino declaró que el 5 de noviembre conoció en Tinder a una mujer llamada Mónica y coordinaron un encuentro en Perón y Daniel Segundo. Según su relato, luego fueron a un parque y, después de tomar un mate que ella le ofreció, “no recordó más nada”.

De acuerdo con su testimonio, mientras intentaba recuperar la conciencia escuchó la voz de un hombre y sintió golpes y patadas. Cuando volvió en sí, estaba en una cama del Hospital Samco de Villa Constitución; más tarde fue derivado a un sanatorio privado de Rosario, donde permaneció internado 48 horas. El hombre constató que le habían robado 480 mil pesos, algo más de 100 dólares y un celular.

La "viuda negra de San Nicolás"

Según diario El Norte, el juez de Garantías Ricardo Prati rechazó el viernes la excarcelación de Santo y ordenó su traslado. La mujer fue detenida hace una semana durante un allanamiento en su vivienda del barrio Belgrano, de San Nicolás. En el operativo, los investigadores bonaerenses secuestraron prescripciones médicas y fármacos que serían utilizados para cometer los hechos.

La mujer enfrenta una acusación por numerosos ilícitos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Las últimas denuncias totalizan cuatro robos y una defraudación informática, con víctimas de Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás. Estos hechos se suman a otros cinco en trámite y a una condena previa de dos años en suspenso por delitos similares.

Fuente: Agencia DIB

Gustavo Suárez junto a su hijo, al que mató de un balazo antes de suicidarse.

"Ahora hacete cargo": la terrible carta del hombre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó

