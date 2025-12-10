miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 15:25

Una joven fue asesinada en Burzaco en un tiroteo y logró proteger a su hijo de dos años

La mujer, su pareja y su hijo fueron sorprendidos a bordo de su auto por un grupo de delincuentes. Se cree que el móvil estaría vinculado a un ajuste de cuentas narco.

Por Agencia DIB
La víctima, identificada como Aylén Valdéz, de 24 años, fue alcanzada por al menos dos disparos. (Facebook)

La víctima, identificada como Aylén Valdéz, de 24 años, fue alcanzada por al menos dos disparos. (Facebook)

Una joven fue asesinada a balazos frente a su hijo de apenas dos años en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown, y su pareja resultó gravemente herida. Los investigadores creen que fue un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Más noticias
Leandro Ginóbili, presidente de Bahiense del Norte.

La tragedia de Bahiense del Norte: declaró Leandro Ginóbili, presidente del club
El Paseo del Bosque platense: un paraíso de día, un lugar complicado de noche.

La Plata: brutal robo con ataque sexual incluido a un joven en el Bosque

El ataque ocurrió el lunes a la noche, sobre la calle Derqui, entre Arenales y Prieto. La familia circulaba en un Citroën C4 blanco cuando al menos dos agresores abrieron fuego sobre el vehículo.

Embed

La víctima, identificada como Aylén Valdéz, de 24 años, intentó cubrir con su cuerpo al niño para protegerlo. A pesar de su esfuerzo la alcanzaron al menos dos disparos y murió al salir del auto, mientras que su hijo, resultó ileso.

El conductor del coche, pareja de la joven y padre del nene, recibió un disparo en el cuello y quedó internado en estado crítico en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. El bebé quedó al resguardo de familiares tras el dramático rescate realizado por vecinos.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas narco. Según publicó el sitio Diario Conurbano, la pareja habría ido al lugar porque el hombre mantenía una deuda relacionada a la venta de drogas.

La causa quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora y la DDI de Almirante Brown, que continúan la búsqueda de al menos dos sospechosos que permanecen prófugos. El cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia, mientras la investigación avanza para dar con todos los responsables.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La tragedia de Bahiense del Norte: declaró Leandro Ginóbili, presidente del club

La Plata: brutal robo con ataque sexual incluido a un joven en el Bosque

"Ahora hacete cargo": la terrible carta del hombre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó

"Tengo la cara quebrada en tres partes": la brutal agresión a un instructor de kickboxing en Carmen de Areco

Inundaciones: PBA dio el OK al tramo V Plan del Salado pero no puede arrancar por una demora de Nación

Bahía Blanca: 30 años de prisión por haber abusado de su nieta durante años

Detienen a un camionero que llevaba 7 toneladas de marihuana a Pehuajó

Desesperada búsqueda de un adolescente que desapareció al intentar cruzar el río Quequén

Bahía Blanca: declaraciones indagatorias por la tragedia de Bahiense del Norte

La Costa: muere un hombre en presunta pelea callejera en Nueva Atlantis

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gustavo Suárez junto a su hijo, al que mató de un balazo antes de suicidarse.

"Ahora hacete cargo": la terrible carta del hombre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El jefe de Gabinete, Maniel Adorni. 

Nación endurece su negativa a autorizar deuda a Kicillof, pero en provincia creen que finalmente habrá OK

Por  Andrés Lavaselli