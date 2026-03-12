jueves 12 de marzo de 2026
Saavedra: fijan fecha de juicio para el dueño de perros que atacaron y mataron a un peón

El hecho se produjo en 2024, en Saavedra. El acusado alojaba seis perros raza Dogo y cruza con Dogo, sin supervisión, correa, bozal o adoptando alguna medida de seguridad.

Perro de la raza Dogo Argentino. (Imagen ilustrativa)

Juan Pedro Ascagorta será juzgado por el crimen de Brian Alexis Cerón en Saavedra.

Los días 12, 13 y 14 de agosto se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Juan Pedro Ascagorta, quien se desempeñaba como capataz de un campo de Saavedra y era propietario de varios perros que atacaron y mataron a un joven que trabajaba en el lugar.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 13 de mayo de 2024 en el establecimiento rural “Los Cerritos”, ubicado en la zona rural del Club de Pesca de esa localidad, cuando Ascagorta violó los deberes de cuidado tendientes a evitar daño en la vida o la salud a terceros al alojar en ese lugar seis perros raza Dogo y cruza con Dogo, y dejarlos sin supervisión, correa, bozal o adoptando alguna medida de seguridad tendiente a evitar que ataque a alguna persona.

En ese contexto los perros atacaron a Brian Alexis Cerón, quien se desempeñaba como peón del campo, ocasionándole heridas de tal gravedad que motivaron su derivación al Hospital Italiano de La Plata, donde falleció el 30 de mayo de 2024, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

Ascagorta llega al juicio acusado del delito de homicidio culposo.

