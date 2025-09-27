sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 15:39

La Matanza: asesinaron a un comisario retirado de la Policía Federal en un asalto

Seis ladrones ingresaron a la casa de Marcelo Arizaga y lo maniataron. El comisrio retirado fue durante años referente de prensa de la fuerza.

Por Agencia DIB
El escenario del crimen, en La Matanza.&nbsp;

El escenario del crimen, en La Matanza. 

Un comisario retirado de la Policía Federal fue asesinado esta madrugada en su casa de La Matanza, presuntamente por delincuentes que ingresarron a su casa para robar.

La víctima fue identificada como Marcelo Arizaga, comisario retirado de la Policía Federal Argentina, referente durante años del área de prensa de la fuerza.

El asesinato se produjo en su casa de la calle Ecuador en Ramos Mejía en el marco de una brutal entradera, confirmaron fuentes del caso.

Por el hecho, el fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, el mismo que trabaja para esclarecer el triple femicidio narco de Brenda, Morena y Lara, busca a seis sospechosos que atravesaron la reja de la casa de la víctima para entrar al lugar.

El hecho fue reportado por un comerciante vecino de Arizaga, que hizo sonar la alarma vecinal, lo que llevó a personal de la Comisaría 9° de Lomas del Millón de la Policía Bonaerense al lugar, de acuerdo a un informe oficial.

Allí, ingresaron a la casa, visiblemente revuelta. El cadáver de Arizaga, de 60 años, estaba en el piso, atado con cinta.

Por lo pronto, se conoce el auto de la fuga, un Chevrolet Cruze blanco que se dirigió hacia la avenida Díaz Vélez. Arribas, a pesar del arduo trabajo del triple crimen, donde actúa en conjunto con la nueva fiscal Lorena Pecorelli y su equipo, se dirigió a la escena del asesinato de Arizaga a las 2 AM y ya ordenó el relevo de cámaras y las tareas forenses.

La mecánica de su muerte, que será determinada por la correspondiente autopsia, todavía se desconoce. Su cuerpo no evidenciaba heridas de bala o arma blanca. “Podría haber muerto de un infarto”, asegura un investigador.

