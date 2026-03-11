Morena Rial logró la prisión domiciliaria y dijo que quiere estudiar una carrera universitaria

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires (PBA) , le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Morena Rial . La mediática estaba detenida en el penal de Magdalena, acusada de robo doblemente agravado.

La medida fue tomada por el Tribunal luego de que la hermana de la detenida, Rocío, y su padre, el periodista Jorge Rial , salieran como garantes de la buena conducta de la mediática.

De hecho, para obtener el beneficio, Morena debió fijar domicilio en la casa de su hermana Rocío, con quien convivirá para cumplir con las reglas que la Justicia le impuso. Cabe recordar que Morena es madre de un niño de un año y medio, por lo que podrá reconstruir el vínculo con el pequeño.

Según dijo en breves declaraciones televisivas, la mediática pretende “hacer las cosas bien” en esta nueva etapa para no volver a alejarse de sus hijos Francesco Benicio y Amadeo, y contó también que planea estudiar abogacía.

Morena habló de sus casi siete meses en la unidad penal de Magdalena y contó cómo vivió ese momento: “No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”.

Sobre sus primeras horas en la casa de su hermana, expresó: “Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien mi papá y mi hermana, por eso siempre estuve tranquila. Estoy muy contenta de estar acá”.

Robo doblemente agravado

La joven, estuvo cinco meses detenida en la Unidad 51 de Magdalena por incumplir las exigencias que le había impuesto la Justicia, después de que la detuvieran por una serie de robos cometidos junto a un grupo de cómplices en la localidad bonaerense de Villa Adelina.

Ahora, la hija del periodista se encamina al juicio oral por la causa caratulada como robo doblemente agravado, pero la espera será fuera de la prisión. Según la acusación, Morena Rial está imputada por ingresar a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”.

Fuente: Agencia DIB