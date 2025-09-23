Violento asalto a una jubilada en Los Hornos: los ladrones permanecieron en la casa cinco horas

El modus operandi de bandas de ladrones que asaltan a jubilados en sus casas es cada vez más habitual en los últimos tiempos. Esta vez la víctima fue una mujer de 77 años, de la localidad de Los Hornos, en La Plata, que fue sorprendida por los delincuentes mientras dormía.

Cerca de la 1 de la madrugada de este martes, dos hombres armados irrumpieron en la habitación de la mujer. En medio de la confusión, la maniataron y amordazaron.

Luego, con total libertad de acción y desparpajo, durante casi cinco horas los asaltantes mantuvieron a la víctima bajo amenaza constante. Según la investigación, los delincuentes tenían datos precisos sobre el entorno familiar y fuentes policiales informaron que la golpearon en la boca mientras le exigían que entregara dinero.

Dinero, joyas, documentos

Los ladrones no solo se llevaron todos los ahorros en efectivo de la jubilada, sino también alhajas, documentos personales, tarjetas de crédito y débito. Para borrar cualquier rastro, arrancaron y se llevaron el DVR de las cámaras de seguridad de la casa.

Tras el brutal asalto, escaparon con rumbo desconocido y todavía siguen prófugos. Parte de la documentación robada apareció más tarde en la zona de 137 y 528, pero hasta el momento no hay detenidos.

No es la primera vez que la vecina sufre un hecho delictivo, aunque este fue el más violento, según indicaron fuentes policiales. Los vecinos del barrio están en alerta: denuncian que la zona viene siendo escenario de reiterados robos y que la preocupación crece día a día.