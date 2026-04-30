Un adolescente fue apuñalado "sin querer" por su primo de 10 años en una vivienda de San Bernardo

Un adolescente de 16 años quedó internado en terapia intensiva en Mar de Ajó luego de que un primo de 10 lo apuñalara durante un “juego”.

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El episodio ocurrió en San Bernardo , en el Partido de la Costa , en una casa ubicada en la zona de calle Querini al 1100. Allí, según cuenta Central de Noticias Madariaga, acudió personal policial luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un menor herido con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al adolescente consciente y con el cuchillo todavía incrustado en el abdomen . De inmediato solicitaron una ambulancia para asistirlo. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Mar de Ajó, donde recibió atención médica inmediata.

Según trascendió, el episodio ocurrió mientras varios primos se encontraban reunidos esperando para cortarse el cabello. En ese contexto comenzaron a “jugar de manos” y fue allí cuando el niño de 10 años tomó un cuchillo de mesa y atacó al adolescente.

En su declaración testimonial, la víctima aseguró que después de la agresión el menor repetía constantemente: “Te quise asustar, fue sin querer, perdón”.

Sin riesgo de vida

Un parte médico confirmó que el adolescente no corría riesgo de vida debido a que la puñalada no comprometió órganos vitales, aunque quedó internado en terapia intensiva bajo observación.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y tomó intervención la fiscalía del fuero de responsabilidad penal juvenil correspondiente.

Además, se dio intervención a organismos de niñez y asistencia social para evaluar la situación familiar y el contexto en el que ocurrió el ataque.

Fuente: Agencia DIB