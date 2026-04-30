jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 14:32

Un adolescente fue apuñalado "sin querer" por su primo de 10 años en una vivienda de San Bernardo

Los menores comenzaron a “jugar de manos”, el más chico tomó un cuchillo de mesa y atacó a su primo para “asustarlo”.

Por Agencia DIB
El Hospital Municipal de Mar de Ajó.

El Hospital Municipal de Mar de Ajó.

Agencia Comba

Un adolescente de 16 años quedó internado en terapia intensiva en Mar de Ajó luego de que un primo de 10 lo apuñalara durante un “juego”.

Más noticias
La camioneta secuestrada a la altura de Costa del Este.

Iba en contramano por la Ruta 11 con 2,15 gramos de alcohol en sangre y lo detuvieron en Costa del Este
Marcha pidiendo justicia por el crimen de Walter Bravo, el 30 de abril de 2024.

Mar del Plata: juzgarán con un jurado popular a una familia entera por un crimen

El episodio ocurrió en San Bernardo, en el Partido de la Costa, en una casa ubicada en la zona de calle Querini al 1100. Allí, según cuenta Central de Noticias Madariaga, acudió personal policial luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un menor herido con un arma blanca.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al adolescente consciente y con el cuchillo todavía incrustado en el abdomen. De inmediato solicitaron una ambulancia para asistirlo. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Mar de Ajó, donde recibió atención médica inmediata.

“Juego de manos”

Según trascendió, el episodio ocurrió mientras varios primos se encontraban reunidos esperando para cortarse el cabello. En ese contexto comenzaron a “jugar de manos” y fue allí cuando el niño de 10 años tomó un cuchillo de mesa y atacó al adolescente.

En su declaración testimonial, la víctima aseguró que después de la agresión el menor repetía constantemente: “Te quise asustar, fue sin querer, perdón”.

Sin riesgo de vida

Un parte médico confirmó que el adolescente no corría riesgo de vida debido a que la puñalada no comprometió órganos vitales, aunque quedó internado en terapia intensiva bajo observación.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y tomó intervención la fiscalía del fuero de responsabilidad penal juvenil correspondiente.

Además, se dio intervención a organismos de niñez y asistencia social para evaluar la situación familiar y el contexto en el que ocurrió el ataque.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Iba en contramano por la Ruta 11 con 2,15 gramos de alcohol en sangre y lo detuvieron en Costa del Este

Mar del Plata: juzgarán con un jurado popular a una familia entera por un crimen

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda de estafadores virtuales

Horror en La Plata: el dueño de un local asesinó a la mujer que le alquilaba

Mercedes: murió una adolescente de un disparo y detuvieron a su padrastro

Un policía de la Ciudad creyó que le estaban robando, disparó 17 veces y mató a una mujer

La Plata: joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes

Megaoperativo en Necochea y Quequén: detienen a cuatro personas y secuestran drogas por $ 120 millones

Apresaron a un joven en Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas

Narcotráfico: Casación revocó sobreseimientos y manda a juicio 42 personas acusadas de lavado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El local donde ocurrió el crimen de Paula Lastiris.

Horror en La Plata: el dueño de un local asesinó a la mujer que le alquilaba

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un campo desde una vista aérea. 

Cultivos: vaticinan días de pocas lluvias para gran parte de la provincia productiva