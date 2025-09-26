viernes 26 de septiembre de 2025
Triple crimen de Florencio Varela: ordenaron la captura internacional de la mano derecha de "Pequeño J"

El líder de la banda narco no fue hallado en su búnker del barrio porteño de Barracas, donde dejó mensajes para la Policía.

Por Agencia DIB
Matías Ozorio, de 28 años, mano derecha de Pequeño J, líder de la organización delictiva que asesinó a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

En el avance de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, se ordenó la captura nacional e internacional de la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El sospechoso fue identificado como Matías Ozorio, de 28 años y cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.

De acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela - que ya están detenidos junto a otra pareja - que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es, hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.

Este jueves se llevó a cabo un allanamiento del búnker de “Pequeño J” ubicado en el barrio porteño de Barracas. El líder narco dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para la policía, escrito en una hoja de papel.

La hipótesis del fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, que ayer por la noche le cedió el cargo al fiscal Adrián Arribas, es que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes. En esta línea, se sospecha que Brenda, Morena y Lara fueron “el vehículo de un mensaje” para alguien de su propia banda que habría intentado robarle y traicionarlo. Esa persona habría visto la transmisión en vivo del crimen.

Los cuatro detenidos

Entre la docena de personas detenidas desde l miércoles pasado, hay cuatro imputadas por homicidio. Fueron identificados como Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

La primera detención se produjo en la casa de Florencia Varela donde la policía encontró los cuerpos. Allí, Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

triple femicidio los detenidos
Horas más tarde, González Guerrero y Villanueva Silva, quienes serían los dueños de la propiedad en cuestión, fue detenida en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar. Los cuatro imputados están alojados en el penal de Melchor Romero, La Plata, donde permanecerán bajo prisión preventiva. (DIB)

