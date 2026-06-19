viernes 19 de junio de 2026
19 de junio de 2026 - 10:55

Separaron a penitenciarios de Magdalena acusados de torturas y abusos a internas

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, por los hechos ocurridos en la Unidad 51 de Magdalena.

Por Agencia DIB
La entrada de la Unidad Nº 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena.&nbsp;

La entrada de la Unidad Nº 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena. 

Luego de la denuncia por presuntas torturas y abusos contra mujeres privadas de la libertad en la Unidad N°51 de Magdalena, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires separó de manera preventiva a diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

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Según la investigación, después de una pelea entre dos internas agentes penitenciarios ingresaron a un pabellón, utilizaron gas pimienta y luego obligaron a varias mujeres a permanecer encerradas en sus celdas. Posteriormente, fueron retiradas por la fuerza y trasladadas a distintos sectores del penal.

De acuerdo con la agencia Andar de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante esos procedimientos las mujeres habrían sufrido golpes, amenazas, prácticas de asfixia y otros métodos de castigo mientras permanecían esposadas. También se denunció que dos de ellas fueron abusadas sexualmente. Además, denunciaron que una enfermera no quiso revisarlas y no dejó constancia de lesiones que eran visibles tras los hechos.

La acusación fue presentada por la CPM tras entrevistar a las víctimas en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La sanción alcanzó a autoridades jerárquicas de la cárcel, entre ellas los responsables de las áreas de seguridad, régimen y vigilancia, además de integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) que participaron del operativo cuestionado. La misma medida también incluyó a una trabajadora de enfermería mencionada en la investigación.

Fuente: Agencia DIB

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