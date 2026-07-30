San Isidro: un policía que patrullaba las calles le salvó la vida a un bebé que se estaba ahogando

Imagen de una cámara de seguridad que captó el momento en el que el policía le realiza la Maniobra de Heimlich al bebé.

Un policía patrullaba las calles de San Isidro, vio que un bebé se estaba ahogando y no dudó en acercarse y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Gracias a su intervención el pequeño se salvó.

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El agente se desplazaba de madrugada por las calles de Villa Adelina, en el partido de San isidro, cuando se encontraron con una familia desesperada por el ahogo de un bebé. Tras reanimarlo y lograr que volviera a respirar, el niño fue trasladado al Hospital de Boulogne.

La familia contó que fue “el peor susto de sus vidas” y destacó la rapidez con la que actuó el operativo policial.

Según trascendió, el bebé, llamado Milo, estaba en la casa de su abuela junto a sus tías cuando comenzó a tener serias dificultades para respirar. Ante la desesperación, la familia salió a la calle para pedir ayuda y buscar a los padres del pequeño. Fue entonces cuando apareció la Patrulla Municipal de San Isidro. Uno de los oficiales bajó del móvil, tomó al nene y comenzó a hacer la maniobra de Heimlich . Después de unos segundos de máxima tensión, el bebé reaccionó y volvió a respirar con normalidad .

I Un policía que patrullaba las calles de San Isidro le salvó la vida a un bebé con maniobras de RCP. pic.twitter.com/SMNQATxyov

La patrulla acompañó a la familia hasta la guardia y los médicos ya estaban esperando su llegada. Tras revisarlo, los profesionales confirmaron que Milo se encontraba en buen estado de salud y pudo volver a su casa con sus familiares.

Desde la Patrulla Municipal de San Isidro destacaron que la capacitación constante en maniobras de RCP y atención de emergencias fue clave para responder con rapidez.

Maniobra de Heimlich

En bebés:

Si el niño balbucea, llora, habla o tose, significa que pasa aire por la garganta. Probablemente tiene una obstrucción parcial.

Dejar que el bebé tosa naturalmente. No golpearle la espalda ni darle agua, porque se puede mover el objeto y complicar la obstrucción.

Si no expulsa el objeto, realizarle la Maniobra de Heimlich: colocar el bebé boca abajo; presionar cinco veces entre las escapulas para que se mueva el objeto hacia afuera; boca arriba, darle cinco presiones con dos dedos en el esternón; ayudar con los dedos a retirar el objeto de la boca si está visible. Realizar la maniobra todas las veces que sea necesario hasta que el cuerpo extraño salga al exterior.

RCP en niños hasta la pubertad

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que implica un conjunto de conocimientos científicos y habilidades que se aplican al tratamiento del paro cardiorrespiratorio (PCR) con el objeto de restablecer las funciones vitales. Dicho de otra forma, permiten ayudar a mantener a la víctima con vida hasta que llega la ayuda de emergencia.

El Ministerio de Salud de la Nación ofrece una capacitación en video para familias y profesionales de la educación o de cuidado de infancias, para que tengan en cuenta cómo se realizan estas maniobras específicas en niños, hasta los 12 años.

El paso a paso:

Colocar al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme, sin ropa en el torso.

y firme, sin ropa en el torso. Comprobar si respira.

Comprimir el pecho con el talón de la mano , sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor.

, sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor. Se recomienda comprimir unos 5 centímetros de profundidad, con una presión cuidada para no quebrar ningún hueso, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto (dos por segundo).

Los ciclos serán de 30 compresiones y dos ventilaciones (soplar sobre boca y nariz). Se recomienda realizar cinco ciclos seguidos de compresiones y ventilaciones.

(soplar sobre boca y nariz). Se recomienda realizar de compresiones y ventilaciones. Las dos ventilaciones en las vías aéreas del menor deben realizarse con una mano en la frente y otra levantando el mentón: la ventilación debe abarcar boca y nariz del niño.

Ni bien se detecte que el niño mejora, llora o respira, se debe colocar al niño en posición de recuperación.

Fuente: Agencia DIB