Pinamar: secuestran un arsenal de medicamentos, recetas, sellos y documentación falsificada

En un operativo derivado de una investigación por delitos contra la salud pública en localidades de la costa bonaerense, en las últimas horas, la Policía clausuró una vivienda en la ciudad de Pinamar que operaba como depósito de insumos médicos, certificados, sellos, recetas y fármacos - algunos vencidos - sin habilitación municipal. Además, un hombre quedó detenido por los delitos de falsificación de documentos y usurpación de títulos.

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Tal como informó el portal de El mensajero de la Costa , fectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependientes del Departamento de Zona Operativa Vial La Costa y el Destacamento Vial de Pinamar, llevaron a cabo el allanamiento que culminó con el secuestro de una cifra récord de medicamentos vencidos, documentación apócrifa y la clausura de un inmueble.

La causa investiga una serie de delitos que incluyen infracción a la Ley de Salud Pública , estafa, falsa denuncia, falsificación de documentos (Arts. 292 y 296 del Código Penal) y usurpación de título y honores, y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Descargo (UFID) N°8 de General Madariaga, bajo la órbita del Departamento Judicial de Dolores.

Las tareas investigativas se intensificaron luego de un allanamiento previo ejecutado el pasado 22 de julio en las ciudades de Santa Clara del Mar y Pinamar, donde las autoridades ya habían logrado el secuestro de una ambulancia, teléfonos celulares y un primer lote de medicamentos.

En esa oportunidad, los peritos constataron que los fármacos incautados presentaban fechas de vencimiento ampliamente superadas, lo que activó las alertas sobre un posible entramado de comercialización irregular de fármacos.

Además, surgieron serios indicios acerca de la utilización de sellos médicos apócrifos y firmas falsificadas, lo que motivó a solicitar una nueva orden de allanamiento y secuestro para el domicilio del principal implicado.

Nuevo operativo

En el operativo realizado en las últimas horas en un domicilio ubicado en la intersección de Calle del Cangrejo y Apolo, la Policía logró imputar formalmente a un sujeto involucrado se secuestró una cantidad inusitada de medicamentos, que obligó a elaborar una lista detallada. Se secuestraron:

Dos teléfonos celulares, cuyo contenido será peritado para determinar posibles conexiones con una red ilegal de venta de insumos médicos.

Un arsenal de medicamentos inyectables y comprimidos, todos ellos fuera de su fecha de vencimiento, entre los que se contaron: 100 ampollas de fentanilo; 125 unidades de psicofármacos; 134 de sedantes; 103 de antiespasmódicos; 45 unidades de adrenalina; 209 de corticoides; 245 de antiarrítmicos; 56 de antieméticos; 56 de glucosa y 75 de analgésicos, además de 87 aerosoles broncodilatadores.

Insumos descartables, como 98 soluciones fisiológicas y 100 jeringas.

Uno de los aspectos más preocupantes del operativo fue el hallazgo de una voluminosa cantidad de documentación e insumos fraudulentos, que incluyó:

Recetarios de diversos hospitales regionales que carecían de la autorización correspondiente.

Recetas médicas con sellos de profesionales, pero sin la rúbrica del facultativo, y otras que, aunque rubricadas, no contaban con el aval del profesional.

Catorce sellos pertenecientes a médicos y personal de salud, que serán cotejados para determinar su autenticidad.

Planillas de traslados de pacientes que no contaban con la firma de un médico autorizante, evidenciando una presunta falsificación de firmas.

Certificados de psicofármacos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que, a pesar de estar firmados y sellados, se encontraban incompletos, lo que sugiere su uso irregular.

Clausura y medidas legales

Tras el operativo, el inmueble fue clausurado de manera inmediata. Si bien el establecimiento contaba con una habilitación provincial, las autoridades constataron que carecía de la habilitación municipal exigida por la comuna de Pinamar, infracción que derivó en su clausura preventiva.

La Fiscalía interviniente avaló la totalidad de las actuaciones y dispuso la notificación al imputado de los alcances del Artículo 60 del Código Procesal Penal, en virtud de los delitos mencionados. Finalmente, las actuaciones fueron elevadas a la instancia judicial correspondiente, donde se aguarda el pedido formal de detención del implicado.

El operativo estuvo encabezado por el Comisario Inspector Mauro Nicolás Vizgarra, Jefe de la Zona Vial X La Costa, quien destacó la importancia de estos procedimientos para desarticular redes que atentan contra la salud pública y la fe pública de los documentos médicos.

Fuente: Agencia DIB