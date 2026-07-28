Muerte de la nena en Villa Gesell: la madre de Isabella Aguirre se negó a declarar

Lucía Sosa fue detenida este lunes. Por el momento se investiga la figura de "abandono de persona agravado".

Lucía Sosa, la madre de Isabella Aguirre, la nena de dos años que murió en Villa Gesell , se negó a declarar este martes durante la indagatoria siguiendo el consejo de su defensa. Ahora la fiscalía evalúa un posible cambio de carátula para la causa que involucra a Sosa, quien fue detenida el lunes por la DDI local.

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La causa está caratulada en la actualidad como abandono de persona seguido de muerte agravado , pero existe la posibilidad de que haya una modificación, la cual dependerá de los resultados de los análisis solicitados por el fiscal Juan Pablo Calderón, informó Noticias Argentinas.

Trascendió que se evalúa recalificar la causa como homicidio agravado por el vínculo , que prevé una pena de prisión perpetua. Para la acusación actual la pena máxima es de 20 años de cárcel.

Paralelamente se está reconstruyendo la causa que tuvo en lugar en Mar del Plata en la que Sosa y su pareja de entonces, Javier Picard, llegaron a juicio donde resultaron absueltos por las muertes de sus hijas Candela de cinco meses y Jazmín de 11 meses , ocurridas en 2013 y 2016, respectivamente.

Lucía Sosa fue detenida este lunes. Por el momento se investiga la figura de "abandono de persona agravado".

Se explicó que, si bien ya fue juzgado y no se puede reabrir la investigación, permitirá dar un contexto del trasfondo de la investigación actual por la muerte de Isabella, cuya autopsia determinó que falleció como consecuencia de una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco.

El testimonio del padre de Isabella Aguirre

Este lunes, Daniel Aguirre, pareja de Lucía Sosa y padre de la nena fallecida, relató ante la prensa cómo fue el momento en el que encontró a su hija y aseguró que desconocía los antecedentes de su mujer.

“Llegué de trabajar a las 14.30 y me encontré con que la nena estaba tirada en la cama. La tomé en mis brazos y salí corriendo por el pasillo hasta el taller, que había una camioneta. Le pedí por favor que la llevara al hospital. De todos modos, yo sentí que ya no tenía latidos”, contó.

Sobre la reacción de su mujer, Aguirre sostuvo que la vio alterada por la situación. “La noté nerviosa porque la criatura no reaccionaba”, expresó. “No sabía que Lucía tenía antecedentes. Nunca me dijo nada. Me enteré anoche por su hijo Lucas”, señaló.

Fuente: Agencia DIB