Milei presentó la reforma del Banco Central para "poner fin a la estafa de emitir para financiar la política"

El Presidente Javier Milei presentó hoy su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Centra con un discurso por cadena nacional en el que acusó a Cristina Kirchner de “robarle 10 mil millones de dólares” a la entidad. La iniciativa prohíbe la financiación del Estado por parte la entidad, se dificulta la remoción de sus directores para darle más estabilidad y se prevé el cierre del Estado -o “shutdown”- cuando haya déficit persistente.

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“ Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años . En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación . Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, planteó el jefe de Estado.

Milei vinculó directamente el funcionamiento del Banco Central hasta ahora con la inflación en Argentina. Dijo que la entidad “comenzó con una estafa, al modificarse la paridad cambiaria del oro que integraba las reservas. Eso derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la inflación y les arrebató a los argentinos el 50% de su salario”; sostuvo. En un pasaje sorprendente dijo que “la tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935”.

En la apertura de la cadena, había apuntado al “robo de la alta política” que usó al Banco para financiarse. En ese punto, cargó contra Cristina Kirchner -a quien llamó “expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción- y a Mercedes Marcó del Pont por la reforma de 2010 de la carta del Banco "le robaron 10 mil millones de dólares, lo que equivale (en la actualidad) a 15 millones de dólares", le dijo.

"Por eso, en 2012 se creó una nueva carta orgánica. Ahora, decidimos ponerle fin a 91 años de historia y renovarla bajo cinco premisas. El objetivo es preservar el valor de la moneda", señaló Milei.

Milei estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado), Sandra Petovello (Capital Humano), Martin Menem (titular de la Cámara Baja), Pablo Quirno (Canciller); Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado), José Luis Daza (viceministro de Economía), María Ibarzábal (secretaria Legal y Técnica)

¿En qué consiste la reforma?

El proyecto redefine el mandato del Banco Central y establece como único objetivo la preservación del valor de la moneda. Además, prohíbe de manera explícita el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, dispone que las reservas internacionales sean de propiedad exclusiva del BCRA, sin posibilidad de ser utilizadas por el Poder Ejecutivo, y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria destinado a limitar la emisión.

Es decir, que el Gobierno busca que el Central cuente con mayor independencia y se limite a “un servicio de liquidez a la economía”.

La reforma también contempla la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y el endurecimiento de los requisitos para modificar la composición del directorio. Asimismo, eliminará las utilidades contables o “ficticias”, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a procesos de deflación.

En paralelo, la Casa Rosada busca reemplazar los cinco objetivos actuales del Banco Central por una única finalidad. En ese marco, pretende poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir financieramente al Estado e impulsar un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión monetaria.

El cierre del gobierno

Concluida la delimitación inicial del proyecto, el jefe de Estado reforzó: “Esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó al respecto.

Y profundizó: “Se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, no se incorporará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los ministros no cobrarán un solo peso de sueldo. Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas”.

Mercados de capitales y seguros

El presidente anunció cambios en el Mercado de Capitales. "Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir", adelantó.

Y una reforma en materia de seguros. "Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador", dijo. Consideró que así, “nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos."

"Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas”, advirtió Milei. "El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad", concluyó el presidente, que dijo además que todas estas reformas combinadas “pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente".

Fuente: Agencia DIB.