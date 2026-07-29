Crimen de un policía en Fuerte Apache: sigue prófugo el supuesto homicida

Joel Sebastián Magallanes, conocido en su círculo como “Mayonesa” y acusado de asesinar al policía de Tres Arroyos Alan Molina, permanece prófugo. El adolescente de 17 años no fue hallado por los efectivos en el megaoperativo que se desarrolló en Fuerte Apache desde la madrugada de este miércoles.

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El Ministerio de Seguridad de la provincia indicó a La Voz del Pueblo de Tres Arroyos que tampoco fue detenido Agustín Jérez, cuyo apodo es “Gordo Tilín”, quien es considerado jefe de una banda narco. La investigación se encuentra a cargo de Paola Campos, fiscal a cargo de la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil San Martin.

El miércoles se concretó un operativo de saturación dinámico en la totalidad del Barrio Ejército de Los Andes, donde se procedió a la identificación de 430 personas, 470 vehículos automotor, el secuestro de 15 motovehículos y 4 automóviles por carecer de documentación.

Efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación.

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN concretaron los arrestos de dos hombres y dos mujeres con antecedentes penales. Magallanes, quien sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", no pudo ser localizado por el momento.

También se secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo, armas -una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 y una pistola Bersa Thunder sin numeración.

Quién era el policía Alan Molina

El agente Alan Molina (26).

El agente Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache a ese lugar junto a otros policías. En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. Molina se adelantó unos metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala.

El agente Alan Molina era oriundo de Tres Arroyos. La Voz del Pueblo

En el hospital Carrillo de Ciudadela, los médicos constataron heridas de bala en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, que le provocaron la muerte.

Fuente: Agencia DIB