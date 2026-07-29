Horror en Lomas de Zamora: denunciaron la muerte de una beba y su padrastro quedó detenido

Una bebé de un año y siete meses murió en Lomas de Zamora y la Policía detuvo a su madre y a su padrastro , luego de que los médicos comprobaran que que la víctima presentaba múltiples golpes en su cuerpo.

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El caso se inició con un llamado al 911 que alertaba por la situación de un bebé que no reaccionaba tras caerse de la cama. Personal policial y médico arribaron con celeridad a la vivienda ubicada en la calle Voltaire y Valparaíso, en Villa Rita, Lomas de Zamora. En el lugar los profesionales constataron que la pequeña no presentaba signos vitales.

En tanto, los médicos verificaron la presencia de golpes en el cuerpo de la bebé , por lo que se procedió al traslado de su padrastro, Leonel M., hasta la dependencia policial, ya que esas pruebas contrastaban con el relato del hombre y el motivo de la denuncia.

Detenciones

Desde la UFI N.°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se dispuso la aprehensión del padrastro y la madre de la víctima, de 17 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La mujer, Jenifer Luján M., no se encontraba en el lugar al momento de los hechos, al tiempo que fue trasladada Instituto Centro Socieducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria (CSPLA), ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

En tanto, los resultados de la autopsia y de pericias aportarán más datos sobre las horas previas al deceso de la niña y la responsabilidad del hombre detenido.

Fuente: Agencia DIB