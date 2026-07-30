Coronel Pringles: denunciaron a una madre por quedarse con la plata de las camperas de egresados

Los buzos de egresados son parte del ritual que cierra una etapa escolar.

Una mujer encargada de juntar el dinero para la compra de camperas de egresados de una escuela primaria de Coronel Pringles fue denunciada por las madres de los compañeros de su hija por haberse quedado con la plata. En total, habían juntado 314 mil pesos para el pago de todas las prendas, pero la recaudación nunca llegó al comercio textil.

Según detalló La Nueva, la denuncia fue realizada por un grupo de madres de la Escuela Primaria N°3. En la exposición, las mujeres señalaron que desde marzo se encuentran realizando eventos para reunir el dinero necesario para la confección de las camperas, y que se había designado a la denunciada, identificada como E.S., para que juntara los fondos. "Juntamos el total para la compra de las camperas, pero el pago al comercio que las fabricaba nunca llegó", señalaron.

En tanto, E.S., llegó a decirles que era necesario recaudar más dinero, porque los valores habían aumentado: "En junio nos explicó que los insumos habían aumentado y que el precio de las camperas pasaba de $24.500 a $31.400 cada una. Entonces, juntamos lo que faltaba y se lo dimos", contaron.

Suma de mentiras Si bien se esperaba que las prendas estuvieran listas el 20 de junio pasado, esta mujer argumentaba que todavía no estaban listas. Sin embargo, otra madre debió concurrir al local en cuestión, donde le informaron que las camperas estaban listas y que incluso estaban esperando el pago correspondiente.

"Nos dimos cuenta de que E.S. nos había mentido. Entonces, le pedimos la plata para entregarla nosotras, y nos dijo que la tenía en la casa de la mamá y que a la tarde la llevaba al local. Sin embargo, nunca apareció", señalaron. Mientras el dinero no aparece y el tema quedó en manos de la Justicia, las madres denunciantes intentarán reunir el dinero para retirar las camperas en cuestión. "Luchamos un montón para juntar la plata. Ahora, trataremos de reunir ese dinero de vuelta para que los nenes puedan tener por fin su campera", explicaron indiganadas. Fuente: Agencia DIB

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