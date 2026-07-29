Villa Gesell: la muerte de Isabella podría abrir una trama vinculada a la venta de drogas

La investigación por la muerte de Isabella, la nena de 2 años fallecida en Villa Gesell, sumó otro capítulo que complicaría la situación procesal de su madre, Lucía Sosa. Tras los dichos de un hijo biológico de 17 años de Sosa, la abogada del menor fue entrevistada por varios de comunicación ante la conmoción que generó el caso. La letrada aseguró que cuenta con pruebas que podrían determinar una acusación conta la mujer por un delito más grave.

Villa Gesell: investigan como homicidio la muerte de una niña de 2 años y apuntan a la familia

Conmoción por la muerte de una niña en Gesell: la madre ya había sido investigada por el deceso de otras dos hijas

Sosa, la madre de la víctima y única detenida en la causa, se negó a declarar durante la audiencia de indagatoria, mientras la fiscalía evalúa modificar la calificación legal del expediente y acusarla, en principio, por homicidio agravado por el vínculo .

La principal evidencia que impulsó ese análisis fue el resultado de la autopsia , que contradijo la versión brindada inicialmente por la mujer. Sosa había asegurado que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera, pero el informe forense determinó que la muerte se produjo por una hipoxemia derivada de una asfixia obstructiva, que desencadenó un paro cardíaco.

En tanto, la abogada de Lucas R., uno de los hijos mayores de Sosa que fue alejado de la familia biológica y logró ser adoptado , sumó una hipótesis en la que viene trabajando desde hace años.

La letrada Erika Hooft Suárez aseguró que podría haber más víctimas de Lucía Sosa, no solo por violencia, sino por venta de drogas y explotación de menores. “La causa es mucho más compleja y hay mucho más de lo que se pueden imaginar. Creo que el fiscal va a tener mucho trabajo. Hay muchas sorpresas, pero todo está con documentación, pruebas, testigos", expresó en diálogo con la prensa marplatense.

De acuerdo con lo que adelantó, la abogada sospecha que Sosa y quien era su pareja usaban a los niños para transportar cocaína, como mulas, desde Formosa a la Costa Atlántica.

"Si alguien investiga realmente a fondo, va a ser fácil entender de principio a fin. Así como la vecina Lola (denunciante) unió Villa Gesell con Mar del Plata, yo intenté unir Mar del Plata con Formosa", indicó la abogada.

Uno de los datos más fuertes que abona la investigación de la abogada Hooft es que la autopsia de Candela, la primera hija de Sosa que murió, mostraba que la beba tenía cocaína en sangre en dosis bajas, aunque esa no había sido la causa de la muerte.

La causa continúa en plena etapa investigativa y la definición sobre una eventual recalificación de la imputación dependerá del avance de las pericias y de las restantes medidas de prueba ordenadas por la Justicia.

Fuente: Agencia DIB