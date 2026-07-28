martes 28 de julio de 2026
28 de julio de 2026 - 11:15

Madariaga: nueve años de prisión por reducir a la servidumbre, abusos y violencia de género

Los aberrantes hechos sucedidos en General Madariaga fueron comprobados por un Tribunal de Dolores. La víctima era la pareja del condenado.

Por Agencia DIB
La víctima vivió un verdadero infierno a lo largo de tres meses, en los que el condenado la había encerrado en su casa de General Madariaga.

La víctima vivió un verdadero infierno a lo largo de tres meses, en los que el condenado la había encerrado en su casa de General Madariaga.

El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores condenó a un hombre residente en General Madariaga a nueve años de prisión como autor de los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal -reiterado-, agravado por el uso de arma, lesiones y violencia de género, con su pareja como víctima.

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Cronología del delito

De acuerdo a información publicada por el diario Compromiso, de Dolores, el juez Christian Rabaia, a cargo del Tribunal, constató los hechos sucedidos entre marzo y fines de mayo de 2024:

  • Durante los tres meses previos a mayo, en un domicilio de General Madariaga, el imputado “redujo a servidumbre a su pareja mediante agresión física, sexual, amenazas y sometimiento psíquico para anular su voluntad e impedir su libre movilidad. Le propinó patadas, la arrastró del cabello, la ahorcó y la obligó a comer y dormir en el suelo”. Además, intimidaba a la mujer con un cuchillo en la cintura.
  • El 23 de mayo de 2024, la víctima fue llevada coactivamente a un supermercado para gastar dinero de sus hijos; ante un descuido del agresor, pidió auxilio a una cajera, llegó la policía y detuvo al agresor.
  • De marzo a mayo, el imputado obligó diariamente a la mujer a mantener relaciones sexuales coercitivas “mediante golpes, escupitajos, tirones de pelo y la intimidación con un cuchillo tipo Tramontina'.
  • El 18 de mayo de 2024, la víctima reveló su deseo de visitar a su familia a Villa Gesell lo que provocó la ira del agresor, quien la tomó del cabello, le quitó sus pertenencias y la golpeó desde la mañana hasta el mediodía, provocándole hematomas y lesiones en las piernas, por lo que no pudo viajar en ese momento.

La prueba valorada por el Tribunal de Dolores

Todos estos hechos fueron constatados por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Madariaga; exámenes médicos de la Policía Científica a la víctima; el testimonio de la empleada del supermercado; registros fílmicos de las cámaras de seguridad de ese comercio; y, obviamente, la palabra de la propia víctima, quien relató en detalle todos los vejámenes sufridos.

Fundamentos jurídicos y condena

El Juez destacó que la reducción a la servidumbre implica cosificar a la persona y someterla a un dominio psíquico que anula su voluntad. Asimismo, sobre los delitos sexuales y las agresiones, remarcó la especial situación de vulnerabilidad de la víctima.

Finalmente, Rabaia resolvió la condena a nueve años de prisión por reducción a la servidumbre; abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias en concurso ideal con Abuso sexual con acceso carnal -reiterado-, agravado por el uso de arma; lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y violencia de género en concurso ideal con amenazas coactivas. Además se lo declaró reincidente, ya que registra una condena previa de tres años de prisión dictada en febrero de 2020.

Fuente: Agencia DIB

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