Investigan la desaparición del certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal cerca de Bahía Blanca.

A casi seis años del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro , en las últimas horas se conoció que desapareció del certificado de defunción original del joven. Como consecuencia de esta situación, la muerte del oriundo de Pedro Luro nunca quedó asentada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Se investiga qué sucedió con el documento, que le fue entregado a la perito de la querella, la cuestionada forense Virginia Creimer .

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De acuerdo con La Nueva , la fiscal federal Iara Silvestre le pidió al juez federal Nº 1 bahiense, Walter López da Silva , que emita un nuevo oficio para inscribir el fallecimiento de Facundo y así "subsanar" el error administrativo , aunque sin investigar qué pasó con el documento original.

Pero López da Silva se negó a emitir una nueva documentación al plantear que la orden original de hace seis años sigue vigente y que no puede "reemplazar" un documento público desaparecido.

Entonces el magistrado les ordenó a los fiscales Silvestre, Horacio Azzolín y Alberto Gentile investigar qué sucedió con el certificado original que estaba en manos de Creimer.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía adhirió a la postura de López da Silva, argumentando que se debe investigar el paradero del certificado entregado a la perito en vez de decretar una medida nueva.

El 3 de septiembre

Según el expediente, el 3 de septiembre de 2020 el Cuerpo Médico Forense entregó el certificado original a Virginia Creimer.

La entrega fue autorizada por la jueza federal Nº 2 bahiense que en ese momento investigaba la desaparición del joven, María Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo.

Al no haberse presentado el certificado ante el RENAPER, para el Estado argentino Astudillo Castro no figura legalmente como fallecido.

El incidente salió a la luz porque autoridades del cementerio de Pedro Luro le exigieron a Castro la entrega de la "licencia de inhumación".

Además advirtieron que a raíz de la inexistencia de este documento, podrían tener que remover los restos del joven por falta de identificación legal.

Muerte en Villarino

Facundo desapareció el 30 de abril de 2020, cuando en plena cuarentena salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca. El 15 de agosto sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.

El certificado hoy desaparecido consignaba que “la muerte de Facundo José Astudillo Castro (DNI: 40.669.813), con domicilio en 16 y 9 s/n de la localidad de Pedro Luro, sucedida en el canal denominado ‘zona de ballena’ del partido de Villarino, se produjo por asfixia mecánica por sumersión”.

Fuente: Agencia DIB