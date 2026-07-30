jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 19:59

Se vienen las lluvias: alerta naranja para el AMBA y amarilla para toda la PBA por tormentas

El SMN actualizó el pronóstico y subió la categoría de gravedad del fenómeno. Las precipitaciones podrían ser fuertes, con granizo y ráfagas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires. 

DIB
Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires.

DIB
Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses.&nbsp;

Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses. 

Las tormentas tendrán un fuerte impacto en el agro.&nbsp;

Las tormentas tendrán un fuerte impacto en el agro. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en la tarde de este jueves una actualización del Sistema de Alerta Temprana (SAT) que muestra al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en alerta naranja por tormentas aisladas, fuertes y severas que se darán en las próximas horas, durante toda la jornada del viernes. Además, casi todo el territorio provincial, a excepción de los distritos del extremo sudoeste, estarán alcanzados por una alerta amarilla por el desarrollo de lluvias.

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De acuerdo a las condiciones que se fueron desarrollando durante la semana, por el choque de un centro de baja presión con un frente cálido y húmedo, en las próximas horas las tormentas que afecten a la provincia podrán estar acompañadas de:

- granizo de diversos tamaños;

- ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h;

- precipitación entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Ciclogénesis

De acuerdo con los modelos meteorológicos internacionales ECMWF y GFS, durante el viernes 31 de julio se desarrollará la etapa más intensa de la ciclogénesis con la formación de un centro de baja presión al este de la provincia de Buenos Aires.

Desde la mañana podrían registrarse tormentas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, algunas con granizo y ráfagas fuertes. Sin embargo, el período de mayor riesgo se espera entre la tarde del viernes, cuando las tormentas podrían intensificarse sobre los municipios del norte de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral.

Recomendaciones

Loso niveles de alerta que emite el SMN difieren en la intensidad que pueden alcanzar los fenómenos climáticos.

Nivel naranja - Preparate: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En caso de tormentas fuertes como las que se pronostican para las próximas horas, se recomienda:

  • Evitá salir: permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.
  • Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Fuente: Agencia DIB

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