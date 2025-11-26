miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 12:40

Secuestran casi 34 millones de pesos en un operativo vial en la rotonda de Laprida

Un transportista llevaba dos cajas ocultas detrás del asiento del camión con el dinero guardado, del que no pudo justificar su origen.

Por Agencia DIB
El dinero secuestrado al camionero.

Un camionero interceptado por la Policía bonaerense en la rotonda de LapridaLamadrid llevaba escondidos casi 34 millones de pesos en dos cajas metálicas. El chofer no pudo justificar el origen del dinero, que fue secuestrado.

Santiago Nahuel López Monte fue asesinado en su casa de Remedios de Escalada. 

"¿Está vivo?": una adolescente de 16 años mató a su novio en Remedios de Escalada y huyó
Las cuatro víctimas de la masacre, en un mural que se colgó en los tribunales durante el juicio de 2014.

El horror de La Loma: cuatro femicidios y un misterio todavía no resuelto del todo

Según el texto del parte policial, este martes “a las 11.45 horas, personal policial que cumplía Orden de Servicio en la rotonda Lamadrid – Laprida, intersección de las Rutas Provinciales Nº 51 y 86, procedió a interceptar un camión marca Volvo con semirremolque, cuyo conductor era un masculino mayor de edad, oriundo de la ciudad de General Arenales”.

Resulta que “durante la inspección de rutina, los efectivos localizaron dos cajas herméticamente cerradas ocultas detrás del asiento de la unidad. Al ser verificadas, se constató que contenían una suma total de $ 33.933.120 (treinta y tres millones novecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos)“.

El conductor “no pudo justificar la procedencia ni el destino del dinero, motivo por el cual se procedió al secuestro preventivo del mismo y al inicio de las actuaciones correspondientes”.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de General Lamadrid, mientras que la instrucción se encuentra a cargo del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lamadrid.

(Fuente: Agencia DIB)

