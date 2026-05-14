jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 19:25

San Vicente: se atrincheró con los cuatros hijos de su mujer y amenazó con no devolverlos

Como no había vuelto a la hora pautada, el hombre le mandó un mensaje advirtiéndole que no iba a entregarle a sus chicos de 7, 6, 4 y 2 años.

Por Agencia DIB
san vicente policia

Un joven de 29 años fue detenido luego de atrincherarse con los hijos de su mujer en su domicilio del partido bonaerense de San Vicente, y los retuvo con ánimo extorsivo.

Más noticias
El rescate del caballo maltratado en Alejandro Korn. (Superintendencia de Seguridad Rural)

Alejandro Korn: rescataron un caballo tras una denuncia por maltrato animal y tracción a sangre
El momento de la colisión tomado un vecino desde una ventana. 

González Catán: fue a buscar a su nieto al jardín, se descompensó y atropelló a cinco personas

La mujer, identificada como Mirta Belén Padece, había ido a visitar a su madre y dejó a los cuatro niños con el sujeto, Juan Antonio Almeida, con quien había retomado la relación amorosa este año. Como no había vuelto a la hora pautada, el hombre le mandó un mensaje advirtiéndole que no iba a entregarle a sus chicos de 7, 6, 4 y 2 años. Ante la reacción del muchacho, Padece radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Vicente.

La fiscal Karina Guyot solicitó una orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Almeida y proceder a su inmediata captura. Oficiales de la Policía Bonaerense efectuaron un operativo cerrojo en la zona y concretaron la detención del hombre.

La UFID San Vicente constató que el implicado presenta un antecedente por un hecho de desobediencia y amenazas ocurrido el 18 de septiembre de 2024. Almeida quedó a disposición de las autoridades judiciales, al tiempo que intervinieron el Programa de Género Municipal y el Servicio Local de San Vicente para resguardar la integridad de los niños.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Alejandro Korn: rescataron un caballo tras una denuncia por maltrato animal y tracción a sangre

González Catán: fue a buscar a su nieto al jardín, se descompensó y atropelló a cinco personas

Maradona: Luque mostró imágenes de la autopsia y Gianinna se descompensó

Miramar: el Ministerio de Seguridad otorga recompensa para dar con el violador de una adolescente

Operativo en Fuerte Apache para desarticular bandas dedicadas al narco, toma de terrenos y prestamismo

Bahía Blanca: al hermanito de la menor intoxicada le encontraron restos de cocaína en la vianda escolar

Murió en la cárcel un pastor que lideraba una secta en Mar del Plata y que decía tener "el semen bendito"

Desesperada búsqueda de un adolescente en Ensenada: la familia recibió llamados extorsivos

Patagones: a juicio ex director de escuela que sustrajo fondos que le enviaban para obras

Fentanilo contaminado: ampliaron el procesamiento contra Ariel García Furfaro y otros 12 imputados

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

Bahía Blanca: al hermanito de la menor intoxicada le encontraron restos de cocaína en la vianda escolar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mike Amigorena durante la función de Jubilandia en el Coliseo Podestá. 

A sala llena, el Coliseo Podestá abrió sus puertas para los adultos mayores platenses