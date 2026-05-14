San Vicente: se atrincheró con los cuatros hijos de su mujer y amenazó con no devolverlos

Un joven de 29 años fue detenido luego de atrincherarse con los hijos de su mujer en su domicilio del partido bonaerense de San Vicente, y los retuvo con ánimo extorsivo.

La mujer, identificada como Mirta Belén Padece, había ido a visitar a su madre y dejó a los cuatro niños con el sujeto, Juan Antonio Almeida, con quien había retomado la relación amorosa este año. Como no había vuelto a la hora pautada, el hombre le mandó un mensaje advirtiéndole que no iba a entregarle a sus chicos de 7, 6, 4 y 2 años. Ante la reacción del muchacho, Padece radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Vicente.

Embed EL GRUPO HALCÓN DETUVO AL ATRINCHERADO Y RESCATÓ A LOS CUATRO HIJOS

- Fue en San Vicente pic.twitter.com/93O8Z2zeUh — Vía Szeta (@mauroszeta) May 14, 2026

La fiscal Karina Guyot solicitó una orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Almeida y proceder a su inmediata captura. Oficiales de la Policía Bonaerense efectuaron un operativo cerrojo en la zona y concretaron la detención del hombre.

La UFID San Vicente constató que el implicado presenta un antecedente por un hecho de desobediencia y amenazas ocurrido el 18 de septiembre de 2024. Almeida quedó a disposición de las autoridades judiciales, al tiempo que intervinieron el Programa de Género Municipal y el Servicio Local de San Vicente para resguardar la integridad de los niños. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







