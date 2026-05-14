Bahía Blanca: al hermanito de la menor intoxicada le encontraron restos de cocaína en la vianda escolar

Una nueva denuncia agrava el caso de la situación de la niña de 12 años que fue internada el domingo a la madrugada en Bahía Blanca por intoxicación con cocaína, marihuana y alcohol: a su hermano, de 7 años, le encontraron restos de droga en su vianda escolar . En tanto, la fiscal que investiga el caso dijo que “va a ser central la declaración de la menor” en Cámara Gesell para confirmar si hubo abuso sexual en la situación en la que fue encontrada con otras niñas junto a hombres adultos.

El nuevo hecho se supo, según cuenta La Nueva , cuando la directora de una escuela especial de la ciudad del sur bonaerense se presentó en la Comisaría Primera para dar cuenta que un alumno de 7 años tenía restos de cocaína entre sus pertenencias . El dato saliente es que el pequeño es hermano de la chica que permanece internada en el Hospital Municipal.

"Ayer fue el llamado y hoy (por este jueves) se hicieron las actuaciones correspondientes. Descubrieron que en una cuchara de la vianda que lleva había restos de un polvo blanco y, con el resultado pericial, se determinó que era cocaína ", confirmó un vocero de la fuerza.

Esta situación, de inmediato, se comunicó a la fiscalía, que atiende en dos frentes la causa de la menor.

Por un lado actúa la fiscal Agustina Olguín, encargada de la UFIJ N° 3, especializada en delitos sexuales, que procura determinar si la niña fue abusada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y, por otro, el fiscal Mauricio Del Cero, por la presencia de drogas prohibidas en el organismo de la menor.

Precisamente, la fiscal Olguín dio detalles de la causa y aseguró que "va a ser central la declaración de la niña" para determinar si hubo o no abuso.

El domingo a la madrugada

El caso se originó el domingo a la madrugada, cuando al 911 ingresó un llamado desde una vivienda del macrocentro bahiense que pedía una ambulancia de urgencia porque había una menor convulsionando. "Se presenta la ambulancia en el lugar y en la casa había una niña de 12 años con síntomas de haber convulsionado y la trasladaron al hospital. En ese marco también encuentran a la niña con otras dos menores, hermanas, de 11 y 6 años, los padres de ambas y otros dos adultos", explicó la fiscal.

Los exámenes toxicológicos realizados en el centro asistencial confirmaron que la pequeña había consumido cocaína, marihuana y alcohol.

"No se dejó revisar en un primer momento. Intentamos una segunda vez, fue un médico de Policía Científica y no detectó signo de abuso sexual que ameritara tomar muestras en ese sentido. No se detectó ningún tipo de lesión en la niña", remarcó la titular de la UFIJ Nº 3.

Dinero entre las ropas

Una situación llamativa que generó la sospecha de un posible abuso sexual tiene que ver con que "la enfermera que va en la ambulancia detecta que la niña tenía dinero entre sus ropas".

"La niña, hasta ahora, ni a los médicos ni a los familiares les ha manifestado una situación de abuso sexual. No tenemos un relato de la niña que tenga que ver con esto. Sí hemos dispuesto pericias médicas en el hospital y pericias psicológicas para hacer en los próximos días y en función del resultado vamos a ver si podemos obtener una declaración de la niña", remarcó Olguín a La Nueva.

A la espera

Los padres de la menor están separados. Ella se encuentra en el Hospital Municipal acompañada por su madre y su abuela materna (con quien vive), y el fin de semana debía estar con el padre, quien la semana pasada habría salido de la cárcel.

"Por ahora no hay relato compatible con abuso. Estamos a la espera de que sea la niña la que pueda declarar (en cámara Gesell). Se les tomó declaración a su madre y su abuela", sostuvo Olguín.

Los adultos presentes en la reunión del sábado a la noche fueron identificados aunque ninguno atestiguó ante la potencial posibilidad de ser imputados. "Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión. Según la madre (de la niña), habría sido la primera vez que la menor iba a ese domicilio", cerró la fiscal Agustina Olguín.

Fuente: Agencia DIB