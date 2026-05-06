Alejandro Korn: rescataron un caballo tras una denuncia por maltrato animal y tracción a sangre

Un caballo que era sometido a esfuerzos compatibles a la tracción a sangre fue rescatado en las últimas horas en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, partido de San Vicente, tras una denuncia por presunto maltrato animal.

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La intervención se articuló tras un llamado al área de Derecho Animal del Municipio, y al lugar donde estaba el equino se acercó personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de San Vicente.

Al llegar a la intersección de las calles Colón y Arenales, los agentes se encontraron con un caballo macho de pelaje alazán rojizo, que presentaba lesiones evidentes vinculadas a tareas de tracción a sangre.

Según precisó el portal de El Diario Sur, el caballo quedó bajo guarda judicial a cargo de la ONG Asociación Civil Cinco Corazones rescate equino.

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Protegidos por ley

La Ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y deben denunciarse; pueden alcanzar penas de entre 15 días de prisión a 1 año.

La tracción a sangre, es decir animales tirando carros o sulkies está permitida en zonas rurales pero no en zonas urbanas. En la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la tracción a sangre.

En caso de detectar cualquier tipo de maltrato animal se debe realizar la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. De acuerdo al domicilio de residencia, se puede hacer llamando al 911 o en los siguientes sitios:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción).

En el Juzgado de instrucción.

ong-rescate-caballos El caballo rescatao quedó bajo guarda judicial a cargo de la ONG Asociación Civil Cinco Corazones rescate equino.

¿Qué se entiende por maltrato animal?

No alimentarlos bien.

Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

Usarlos para llevar vehículos muy pesados.

Actos de crueldad

Hacer cortes sobre el animal vivo para abrirlo y examinar su contenido (disección).

Cortar cualquier parte del cuerpo del animal, salvo para marcación o higiene.

Operar a animales sin anestesia y sin tener título de médico o veterinario, salvo caso de urgencia.

Hacer experimentos con animales.

Abandonar a los animales utilizados en experimentos.

Matar a animales en estado de embarazo.

Lastimar y atropellar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por perversidad.

Hacer actos públicos o privados de peleas de animales.

Hacer corridas de toros en que se mata, lastima o agrede a los animales.

Fuente: Agencia DIB