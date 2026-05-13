miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 18:50

Secuestran más de 14 toneladas de alimentos en mal estado listos para ser comercializados

Fue en el marco de una serie de allanamientos, algunos de ellos en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Policía Federal.

Por Agencia DIB
Alimentos en mal estado secuestrados por la Policía Federal.&nbsp;

Alimentos en mal estado secuestrados por la Policía Federal. 

Policía Federal Argentina

Secuestran más de catorce toneladas de sustancias alimenticias en mal estado listas para ser comercializadas. Fue en el marco de una serie de allanamientos, algunos de ellos en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Policía Federal.

Más noticias
Caso de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en Patagones.

Patagones: a juicio ex director de escuela que sustrajo fondos que le enviaban para obras
Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Fentanilo contaminado: ampliaron el procesamiento contra Ariel García Furfaro y otros 12 imputados

Según se informó, los operativos se realizaron por una investigación iniciada por una denuncia anónima en abril, la cual advertía sobre la venta de alimentos y bebidas vencidas en una distribuidora ubicada en la localidad de Los Cardales, provincia de Buenos Aires. En dicha oportunidad se realizó un allanamiento y se logró la detención del responsable del lugar y la incautación de gran cantidad de alimentos adulterados que se comercializaban al público.

Sin embargo, la investigación continuó, lo que permitió establecer que cuatro domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y dos en la localidad bonaerense de General Pacheco abastecían a potenciales compradores de sustancias alimenticias vencidas perjudiciales para la salud, con el objeto de ser comercializadas. Asimismo, se identificó a un sospechoso.

Allanamientos de por medio, que contaron con la colaboración del personal de Senasa, se logró detener al principal investigado, un hombre argentino, mayor de edad. Además, se incautaron un total de 14,56 toneladas de alimentos vencidos como carnes, embutidos y lácteos, dos notebooks, una tablet, una computadora, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “Envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Patagones: a juicio ex director de escuela que sustrajo fondos que le enviaban para obras

Fentanilo contaminado: ampliaron el procesamiento contra Ariel García Furfaro y otros 12 imputados

Quilmes: rescataron más de 40 animales de un templo umbanda antes de que los sacrificaran

Incautan 124 plantas de marihuana y detienen a una pareja en la localidad de Glew

Monte Hermoso: encargado de una iglesia evangélica condenado por abuso sexual de una menor

Investigan a un capitán y a un médico por la muerte de un marinero en un barco que había salido de Mar del Plata

Bahía Blanca: la Justicia investiga la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años

Lanús: caen miembros de la banda que robó 16 millones de pesos en depósito de Mercado Libre

Bahía Blanca: condenado a diez años de prisión por haber abusado de su sobrina menor de edad

Villa Gesell: detienen a la madre una niña que habría sido abusada por la pareja de la mujer

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Oscar Vilchez tenía 37 años.

Investigan a un capitán y a un médico por la muerte de un marinero en un barco que había salido de Mar del Plata

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Caso de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en Patagones.

Patagones: a juicio ex director de escuela que sustrajo fondos que le enviaban para obras