Quilmes: rescataron más de 40 animales de un templo umbanda antes de que los sacrificaran

Más de 40 animales fueron secuestrados y rescatados de una vivienda de la localidad de Quilmes Oeste donde funciona un templo umbanda, algunos en alarmante estado de salud.
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El municipio actuó tras una denuncia vecinal y encontró especies en estado alarmante dentro de la vivienda.
Más de 40 animales fueron secuestrados y rescatados de una vivienda de la localidad de Quilmes Oeste donde funciona un templo umbanda, algunos en alarmante estado de salud.
El hecho ocurrió el martes por la noche, en la calle Bernardo de Irigoyen al 1100, y en el lugar había diversas especies que, se estima, iban a ser utilizadas en distintos rituales y sacrificadas. El operativo se desarrolló tras la denuncia de vecinos de la zona y lograron salvar ovejas, cabras, gallinas y cerdos.
"Recibí la denuncia de una vecina que me decía que en este templo otra vez tenían animales. Es el mismo que allanamos en 2024 y en ese entonces sacamos una oveja que estaba agonizando. Este año pudimos adelantarnos a los sacrificios y cuando llegamos pudimos ver, mediante imágenes, a los animales hacinados. Fuimos a la comisaría tercera a hacer la denuncia e intervino la Fiscalía N°4 que nos dio las indicaciones para que nos acerquemos al lugar", expresó en declaraciones radiales Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis de Quilmes.
"La gente colaboró, volvieron a entender que no pueden hacer eso. Ellos hablan de la religión pero les dijimos que la Ley de Protección Animal está por encima de cualquier religión, así que procedimos secuestrar a más de 40 animales", añadió la funcionaria.
En tanto, durante el procedimiento, los agentes constataron un escenario crítico: gallinas, cerdos, ovejas y cabras convivían en espacios reducidos, sin condiciones mínimas de higiene ni acceso adecuado a alimento. Además, se encontraron animales muertos y otros visiblemente débiles.
Tal como expresó Dreher, en 2024, ya se había registrado un episodio en el mismo lugar, cuando un animal en estado agonizante fue retirado del predio y trasladado en el baúl de un automóvil. En el rescate de los animales participo la Fundación Planeta Vivo, encargada del traslado y tránsito.
El caso tuvo repercusión en medios nacionales ya que ese templo de Quilmes era frecuentado, cuando estaba en libertad, por la mediática Morena Rial.
Fuente: Agencia DIB