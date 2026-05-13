miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 19:03

Quilmes: rescataron más de 40 animales de un templo umbanda antes de que los sacrificaran

El municipio actuó tras una denuncia vecinal y encontró especies en estado alarmante dentro de la vivienda.

Por Agencia DIB
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Más de 40 animales fueron secuestrados y rescatados de una vivienda de la localidad de Quilmes Oeste donde funciona un templo umbanda, algunos en alarmante estado de salud.

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El hecho ocurrió el martes por la noche, en la calle Bernardo de Irigoyen al 1100, y en el lugar había diversas especies que, se estima, iban a ser utilizadas en distintos rituales y sacrificadas. El operativo se desarrolló tras la denuncia de vecinos de la zona y lograron salvar ovejas, cabras, gallinas y cerdos.

"Recibí la denuncia de una vecina que me decía que en este templo otra vez tenían animales. Es el mismo que allanamos en 2024 y en ese entonces sacamos una oveja que estaba agonizando. Este año pudimos adelantarnos a los sacrificios y cuando llegamos pudimos ver, mediante imágenes, a los animales hacinados. Fuimos a la comisaría tercera a hacer la denuncia e intervino la Fiscalía N°4 que nos dio las indicaciones para que nos acerquemos al lugar", expresó en declaraciones radiales Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis de Quilmes.

"La gente colaboró, volvieron a entender que no pueden hacer eso. Ellos hablan de la religión pero les dijimos que la Ley de Protección Animal está por encima de cualquier religión, así que procedimos secuestrar a más de 40 animales", añadió la funcionaria.

En tanto, durante el procedimiento, los agentes constataron un escenario crítico: gallinas, cerdos, ovejas y cabras convivían en espacios reducidos, sin condiciones mínimas de higiene ni acceso adecuado a alimento. Además, se encontraron animales muertos y otros visiblemente débiles.

Tal como expresó Dreher, en 2024, ya se había registrado un episodio en el mismo lugar, cuando un animal en estado agonizante fue retirado del predio y trasladado en el baúl de un automóvil. En el rescate de los animales participo la Fundación Planeta Vivo, encargada del traslado y tránsito.

El caso tuvo repercusión en medios nacionales ya que ese templo de Quilmes era frecuentado, cuando estaba en libertad, por la mediática Morena Rial.

Fuente: Agencia DIB

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