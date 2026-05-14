Operativo en Fuerte Apache para desarticular bandas dedicadas al narco, toma de terrenos y prestamismo

Un masivo grupo de efectivos policiales y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevaron a cabo un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde se realizan múltiples allanamientos contra integrantes de al menos dos bandas narco.
El despliegue comenzó el sábado pasado, con motivo de recientes y distintos enfrentamientos armados producidos en el complejo entre dos bandas que realizan actividades delictivas diversas, precisaron a Agencia DIB fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense.
Los sujetos involucrados son investigados por préstamo de dinero, comercialización de estupefacientes y la toma de viviendas del complejo por la fuerza bajo amenazas y coacción armada a sus moradores. Siete individuos fueron detenidos y se secuestraron armas de fuego, marihuana fraccionada, cargadores, municiones y elementos de interés en tanto se prosigue con las tareas tendientes a la localización y detención de dos imputados prófugos relacionados al presente.
Al respecto se refirió también el gobernador Axel Kicillof, quien compartió un posteo en su cuenta de X con una foto en la que se ve al ministro Javier Alonso siguiendo el operativo.
Mientras continúan con las requisas, la zona fue rodeada por retenes policiales divididos en postas en las que los efectivos inspeccionan a todos los autos que salen del área en el que se está trabajando.
Participaron de los operativos personal Estación de la Policía Departamental de Tres de Febrero DDI San Martín y FOE, con intervención de la UFI 7.
Fuente: Agencia DIB