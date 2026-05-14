Operativo en Fuerte Apache para desarticular bandas dedicadas al narco, toma de terrenos y prestamismo

Un masivo grupo de efectivos policiales y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevaron a cabo un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache , donde se realizan múltiples allanamientos contra integrantes de al menos dos bandas narco.

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El despliegue comenzó el sábado pasado, con motivo de recientes y distintos enfrentamientos armados producidos en el complejo entre dos bandas que realizan actividades delictivas diversas, precisaron a Agencia DIB fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense.

Los sujetos involucrados son investigados por préstamo de dinero, comercialización de estupefacientes y la toma de viviendas del complejo por la fuerza bajo amenazas y coacción armada a sus moradores. Siete individuos fueron detenidos y se secuestraron armas de fuego, marihuana fraccionada, cargadores, municiones y elementos de interés en tanto se prosigue con las tareas tendientes a la localización y detención de dos imputados prófugos relacionados al presente.

Al respecto se refirió también el gobernador Axel Kicillof , quien compartió un posteo en su cuenta de X con una foto en la que se ve al ministro Javier Alonso siguiendo el operativo.

Embed Junto a @JaviAlonsook seguimos desde Puente 12 los avances del megaoperativo de seguridad que se llevó a cabo en Fuerte Apache para desarticular bandas que se dedican al narcomenudeo.



Los allanamientos permitieron detenciones de personas involucradas y la incautación de armas de… pic.twitter.com/vPAyVKOk2W — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 14, 2026

Mientras continúan con las requisas, la zona fue rodeada por retenes policiales divididos en postas en las que los efectivos inspeccionan a todos los autos que salen del área en el que se está trabajando.

Participaron de los operativos personal Estación de la Policía Departamental de Tres de Febrero DDI San Martín y FOE, con intervención de la UFI 7.

Fuente: Agencia DIB