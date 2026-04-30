Punta Alta: ocho años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por abusar de la hija de su pareja en Punta Alta. Agencia de Noticias Judiciales

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por abusar de la hija de su pareja en la localidad bonaerense de Punta Alta.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2020, en reiteradas oportunidades, tanto en la vivienda que compartían como sobre la motocicleta del imputado y dentro de un auto en la ciudad de Mar del Plata. El hombre aprovechaba diversas situaciones para someter a la menor, que tenía entre 7 y 8 años, refiriéndole que si no lo hacía mataría a la madre de ella.

Los hechos fueron cometidos por el acusado aprovechando que convivía con la víctima y la madre no se encontraba por distintas circunstancias. La menor pudo procesar y contarle a su mamá lo que había vivido, en septiembre de 2022, momento en que la mujer realizó la denuncia para que se investigue lo sucedido.

En juicio abreviado, el hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos reiterados y agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, según consigna la Agencia de Noticias Judiciales.

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