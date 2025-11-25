Punta Alta: condenas de 12 y 6 años de prisión por un crimen

Dos condenados por un crimen en Punta Alta. La Nueva

La Justicia condenó a los dos imputados por el homicidio de Juan Martín Domenichetti (45), en Punta Alta. Los jueces impusieron la pena de 12 años y medio de prisión a Oscar Esteban Alejandro Forchino por el delito de homicidio simple, y le aplicaron una pena de 6 años a Ángel Orlando Cruz, como partícipe secundario del crimen.

De acuerdo con el sitio La Nueva, según la acusación, el 22 de junio de 2024 Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima, ubicada en la calle Entre Ríos al 1345. Aparentemente, el primero de ellos usó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a la víctima, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía generar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo. La última lesión le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y el posterior deceso de Domenichetti, quien contaba con antecedentes, siempre de acuerdo con La Nueva. (DIB)

Para compartir en redes









Temas Punta Alta