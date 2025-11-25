martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 17:55

Punta Alta: condenas de 12 y 6 años de prisión por un crimen

Se trata de los asesinos de Juan Martín Domenichetti (45), a quien mataron el 22 de junio del año pasado en Punta Alta.

Por Agencia DIB
Dos condenados por un crimen en Punta Alta.

Dos condenados por un crimen en Punta Alta.

La Nueva

La Justicia condenó a los dos imputados por el homicidio de Juan Martín Domenichetti (45), en Punta Alta. Los jueces impusieron la pena de 12 años y medio de prisión a Oscar Esteban Alejandro Forchino por el delito de homicidio simple, y le aplicaron una pena de 6 años a Ángel Orlando Cruz, como partícipe secundario del crimen.

De acuerdo con el sitio La Nueva, según la acusación, el 22 de junio de 2024 Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima, ubicada en la calle Entre Ríos al 1345. Aparentemente, el primero de ellos usó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a la víctima, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía generar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo. La última lesión le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y el posterior deceso de Domenichetti, quien contaba con antecedentes, siempre de acuerdo con La Nueva. (DIB)

