lunes 20 de octubre de 2025
20 de octubre de 2025 - 15:38

Punta Alta: condenaron a dos hermanos por abusar sexualmente de dos menores de edad

Recibieron penas de 6 y 4 años por abuso sexual con acceso carnal y abuso por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Seguirán en libertad.

Por Agencia DIB
Hermanos juzgados por abuso sexual de dos menores en Punta Alta.

Hermanos juzgados por abuso sexual de dos menores en Punta Alta.

Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia de Bahía Blanca condenó a dos hermanos a prisión por haber abusado de dos menores de edad en la localidad bonaerense de Punta Alta. Sin embargo, quedarán en libertad en tanto y en cuanto la condena no esté firme.

Más noticias
Ignacio Contreras, detenidos en San Vicente. 

Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja
Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela.

Triple femicidio de Florencio Varela: la investigación, a un mes de los crímenes

Luca Catriel Guerra recibió una condena de 6 años y 6 meses de prisión, y Facundo Ismael Guerra fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por haber abusado de dos menores.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2021 en un domicilio de Punta Alta, donde los hombres ingresaron con las adolescentes de 14 y 13 años para someterlas sexualmente, en distintas habitaciones. Los jóvenes eran conocidos del barrio y las menores fueron a la vivienda de los hermanos Guerra para mantener un encuentro amistoso y escuchar música, según declararon.

Abuso sexual en Punta Alta

Luca Catriel fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, mientras que Facundo Ismael, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.

La fiscalía solicitó la detención de ambos, pero el Tribunal decidió que continuaran en libertad hasta que la condena quede firme. (DIB)

Temas
Ver más

Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja

Triple femicidio de Florencio Varela: la investigación, a un mes de los crímenes

Los Hells Angels se pelearon a tiros y chuchillazos en pleno centro de La Plata

La reforma laboral de Javier Milei contemplaría la posibilidad de jornadas de trabajo de 13 horas

Un comisario retirado de la PFA mató a dos adolescentes que intentaron robarle la camioneta

La Plata: violenta pelea entre "trapitos", repartidores e integrantes de Hells Angels

Detuvieron a una mujer con un cuchillo que agredió a fotógrafos en el acto de Milei en Tres de Febrero

Horror en Ensenada: una joven intentó matar a su madre mientras dormía

Violencia en una escuela de Mar del Plata: una alumna de primaria atacó a golpes a la directora

Conmoción en Las Toninas: mató a su jefe, lo enterró en el patio y se instaló en su casa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ignacio Contreras, detenidos en San Vicente. 

Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Palacio Umbría o Palacio Bria, la obra de Xul Solar que fue robada del Teatro Argentino de La Plata.

Como en el Louvre, pero en La Plata: el día del robo de cuadros en el Teatro Argentino

Por  Agencia DIB