viernes 17 de octubre de 2025
17 de octubre de 2025 - 18:09

Horror en Ensenada: una joven intentó matar a su madre mientras dormía

El hecho ocurrió en una vivienda de Ensenada. La agresora violó una orden perimetral que le impedía acercarse a la víctima. Fue detenida a pocos metros de la casa gracias a las cámaras de seguridad.

La joven de 19 años fue detenida por intentar matar a puñaladas a la madre en Ensenada.

Un violento episodio conmocionó este viernes a la localidad bonaerense de Ensenada, donde una joven de 19 años intentó asesinar a su madre mientras dormía. La víctima, de 42 años, fue atacada a puñaladas en su propia habitación y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cestino, aunque se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 6:40 de la mañana en una vivienda ubicada en Almirante Brown y 116 bis, cuando la agresora, identificada como Ludmila, ingresó a la casa de su madre, Romina, pese a tener una orden de restricción perimetral dictada por el Juzgado de Paz de Ensenada.

La madre pidió ayuda

Según fuentes policiales, la joven Ludmila Mora, de 19 años, tomó un cuchillo y atacó a su madre Romina Amadeo Videla, de 42, mientras dormía, provocándole una herida cortopunzante en el hombro derecho. Pese a las lesiones, la mujer logró pedir ayuda y fue asistida por personal del SAME, que le brindó los primeros auxilios antes de trasladarla al hospital.

Embed - Intentó matar a la madre en Ensenada y fue detenida

La agresora quedó detenida

Alertados por un llamado al 911, agentes del Comando de Patrullas montaron un operativo cerrojo en la zona. Gracias al análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, lograron ubicar a la sospechosa cuando huía a pie a pocos metros del domicilio.

La joven fue detenida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 16 del Departamento Judicial de La Plata, que caratuló el caso como “tentativa de homicidio y desobediencia”.

Las autoridades confirmaron que la víctima permanece bajo observación médica, mientras los investigadores buscan determinar las circunstancias que motivaron el ataque.

