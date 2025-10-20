Sergio Massa: "Este domingo 26 de octubre votá la bandera argentina, fuerte y al medio"

En un nuevo video difundido en redes, Sergio Massa , principal referente del Frente Renovador , explicó cómo votar este domingo tras el cambio en el sistema electoral.

“La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei . En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López ”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio” . Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.

“Aunque Sergio Massa no sea candidato, está trabajando activamente por la unidad del peronismo, interpretando lo que la gente necesita para ganar las elecciones”, dicen desde el entorno del excandidato a Presidente.ç

“Este video es una muestra de ese compromiso: Massa está activo, acompañando al peronismo y militando en defensa del pueblo. El mensaje es claro: la lista de Fuerza Patria, la única capaz de construir una alternativa real al modelo de ajuste y entrega de La Libertad Avanza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioMassa/status/1980348415897923782&partner=&hide_thread=false El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei. pic.twitter.com/Womsk5tztZ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2025

Siempre de acuerdo con lo informado por el equipo de prensa de Massa, “cada voto cuenta y puede transformar la realidad, porque el Congreso tiene la responsabilidad de ponerle un freno a Milei. La vida cotidiana y la economía familiar son cada vez más difíciles, mientras crecen los casos de corrupción e inmoralidad que involucran al entorno libertario”.

A modo de cierre, “el peronismo representa una alternativa real. Dentro de esa unidad, con Sergio Massa como líder, el Frente Renovador aporta eficacia y madurez para construir otro modelo. Porque la ayuda de Trump no es para la Argentina, es para Milei y sus amigos. Ese dinero no resolverá los problemas de la gente, sino que profundizará la pérdida de soberanía y la escandalosa intervención extranjera en nuestras decisiones”, cierra el texto del Frente Renovador. (DIB)