Issue lanza campaña que refuerza la importancia del autotesteo en la prevención del cáncer de mama

Campaña de Issue con un objetivo claro: reforzar a las mujeres la importancia de hacerse controles anuales para la detección temprana del cáncer de mama.

Issue , la marca líder en coloración capilar, lanzó una nueva edición de su “Octubre de Rosa” con un objetivo claro: reforzar a las mujeres la importancia de hacerse controles de salud anuales para la detección temprana del cáncer de mama . En esta oportunidad, el concepto de la campaña integra concientización, historia e inteligencia artificial.

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida

Inspirada en mujeres que cambiaron la historia y transformaron su época, esta campaña revive las voces de Juana de Arco , Frida Kahlo , Marie Curie , Marilyn Monroe y Simone De Beauvoir que toman la palabra mediante IA para reforzar un llamado simple y poderoso: conocé tu cuerpo y hacete los controles a tiempo, porque la detección temprana puede cambiar tu historia.

Gracias a distintas herramientas de IA, se crearon piezas digitales que recrean a estos cinco ejemplos de grandes mujeres de la historia que transmitirán en forma clara y efectiva un mensaje de valor y concienciación: el autotest mamario puede salvar vidas.

A través de su espíritu, su memoria y la imagen que representan, estas mujeres hablarán en nombre de Issue para incentivar y guiar a otras mujeres a realizar el autoexamen y así poder detectar cualquier anomalía a chequear con un profesional.

La pieza principal es un video de un minuto de duración que explica paso a paso la forma correcta de hacerse el autochequeo. Generado en su totalidad por IA, será lanzado y amplificado en redes sociales.

Natalia Castañón, Latam Category Marketing Manager de Godrej, expresó: “Es un orgullo liderar una marca con un propósito tan grande como la concientización sobre el cáncer de mama, y que no se queda en lo discursivo. Desde hace tres años, junto con Mamotest, lo convertimos en hechos: donamos mamografías y brindamos seguimiento a mujeres de menores recursos. De la misma manera que estas mujeres marcaron la historia e inspiraron a muchas más, deseamos que esta campaña inspire a muchas otras a realizar los controles”.

Desarrollada junto a la agencia SUPER, la campaña constará de diferentes piezas y un plan de medios digital. Sergio Ruggiero, CEO de SUPER, destacó: “Acompañar a ISSUE en una campaña que, más que construir marca, construye conciencia, es increíble. Desde hace más de diez años su compromiso con la prevención del cáncer de mama inspira, y esperamos que con esta campaña potenciada con IA pueda seguir esa línea”.

Si bien la marca impulsa una cruzada de prevención hace más de diez años, ya hace tres viene trabajando de la mano con Mamotest, donando mamografías para las mujeres de bajos recursos, en sus clínicas especializadas.