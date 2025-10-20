Intercambio Comercial: el balance de septiembre arrojó superávit, aunque menor que el de 2024

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) de bienes registró un valor total de US$ 15.336 millones en septiembre, lo que representó un incremento interanual del 18,7%. Las exportaciones totalizaron US$ 8.128 millones, con una suba del 16,9%, mientras que las importaciones sumaron US$ 7.207 millones, registrando un crecimiento del 20,7%.

Según informó esta tarde el Indec , el balance de este intercambio arrojó un superávit comercial de US$ 921 millones, aunque la cifra implicó una reducción de US$ 61 millones respecto del superávit registrado en septiembre de 2024.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) , el incremento interanual de las exportaciones fue impulsado fundamentalmente por el aumento en las cantidades. La variación positiva del 16,9% se explicó por un crecimiento del 16,5% en las cantidades exportadas, dado que los precios solo experimentaron un alza del 0,3% en la comparación con el mismo mes del año anterior. En cuanto a las series ajustadas por estacionalidad, los datos desestacionalizados registraron un alza de 1,3% y la tendencia-ciclo creció 1,0%, ambas en comparación con agosto de 2025.

Por su parte, las importaciones, que totalizaron US$ 7.207 millones, también vieron su crecimiento atribuido a la dinámica de las cantidades. El crecimiento interanual del 20,7% se debió a un aumento del 21,3% en las cantidades, mientras que los precios de los bienes importados registraron una disminución del 0,3%. La serie desestacionalizada de las importaciones presentó una suba de 10,1%, y la de la tendencia-ciclo ascendió 0,3%, respecto a las cifras de agosto de 2025.

Indec - Intercambio Comercial

Respecto de la composición de las ventas al exterior por grandes rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) concentraron la mayor participación, con el 36,7% del total y un valor de US$ 2.982 millones. El segundo rubro fueron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que representaron el 26,5%. Por otro lado, los Productos Primarios (PP) registraron el mayor crecimiento interanual con un 43%, totalizando US$ 2.025 millones y una participación del 24,9% del total exportado en el mes.

En la composición de las compras al exterior por usos económicos, los Bienes Intermedios fueron el rubro de mayor importancia, concentrando el 31,3%, con US$ 2.253 millones. No obstante, los Bienes de Capital (BK) registraron el mayor crecimiento interanual con una suba del 47,7%, US$ 1.577 millones y una participación del 21,9%. Además, tanto los Bienes de Consumo (BC) como los Vehículos Automotores de Pasajeros (VA) experimentaron fuertes subas interanuales del 45,7% y 68,6%, respectivamente.

En el análisis geográfico, los principales socios comerciales fueron China, Brasil y la Unión Europea, todos con saldos comerciales deficitarios para Argentina. El mayor déficit se registró con Brasil (US$ 551 millones) y China (US$ 523 millones). En contraste, se obtuvo un superávit de US$ 169 millones con Estados Unidos y un superávit de US$ 495 millones con India, país al que las exportaciones aumentaron un 87,5%. Finalmente, el Índice de Términos del Intercambio aumentó 0,6% en septiembre, lo que reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior argentino.

Intercambio comercial

La estructura exportadora de septiembre se sostuvo en la Manufactura de Origen Agropecuario (MOA) y los Productos Primarios (PP). Dentro de las ventas individuales, se destacó que los diez principales productos de exportación representaron el 56,8% del valor total nacional. Los bienes con mayor volumen de divisas generadas fueron el poroto de soja, incluso quebrantado, que encabezó la lista, seguido por la harina y pellets de la extracción del aceite de soja. Otros productos relevantes incluyeron el aceite crudo de petróleo, el aceite de soja en bruto y los vehículos automóviles para transporte de mercancías.

La dinámica importadora estuvo signada por el fuerte crecimiento en la adquisición de bienes destinados a la producción y el consumo. El alza en los Bienes de Capital (BK), con un 47,7%, y los Vehículos Automotores de Pasajeros (VA), con un 68,6%, reflejó una mayor demanda de maquinaria y rodados, a pesar de que los Bienes Intermedios (BI) siguieron siendo el rubro con mayor participación (31,3%). También se registró un crecimiento notable en los Bienes de Consumo (BC) (45,7%). Un dato destacado fue el crecimiento del 376,1% en el Resto de importaciones, atribuible fundamentalmente a la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

En cuanto al Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX), la distribución en septiembre de 2025 confirma la predominancia de la Región Pampeana, que concentró el 69,7% del valor total exportado. Le siguieron en importancia la Región Patagónica, con el 13,4% de las ventas al exterior, y el Noroeste Argentino (NOA), con el 7,7%. La estructura regional muestra una clara especialización: la Pampeana fue la principal fuente de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), mientras que la Patagonia concentró el grueso de las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE). El NOA se destacó en los Productos Primarios (PP) y la región de Cuyo tuvo una alta participación en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). (DIB)