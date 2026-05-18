River y Belgrano, cara a cara en Córdoba: una final con historia, morbo y una estrella en juego

La gran final ya tiene sus protagonistas. Y el domingo, casi de acuerdo con la víspera, Córdoba se prepara para vivir su propia revolución. Belgrano y River l legaron al último partido, un choque decisivo que tiene como premio una estrella. También, un morbo detrás de ese duelo que hace tres lustros definió un descenso, nada menos. A las 15.30, en el Mario Alberto Kempes, comenzará a rodar la pelota y en el anochecer de la Docta se conocerá el nuevo campeón del fútbol argentino.

River logró romper la pared contra Rosario Central y Ángel Di María en un mano a mano cargado de polémica. Después de las declaraciones que hicieron Rodolfo D'Onofrio y Stéfano Di Carlo, el expresidente y el actual mandamás millonario, el arbitraje no dejó dudas.

Más allá de las quejas de los rosarinos, los dos penales que sancionó Nicolás Ramírez -el primero, vía VAR- no admiten discusiones. Gonzalo Montiel falló el suyo ante Jeremías Ledesma, que mostró todos sus reflejos, y Facundo Colidio logró un gol reivindicatorio. Después de los reproches que venía sufriendo de la tribuna por su bajísimo nivel, la rompió el sábado y fue clave para la victoria que le dio el pase a la final.

“Estar en una final siempre es importante. Hay que darle un mérito mayoritario al grupo que trabaja en el día a día y que quiere seguir creciendo. De mi lado, es tratar de acompañarlos y darles herramientas para llegar de la mejor manera posible al miércoles, que es el próximo compromiso. Hay que ver quiénes son los que mejor están para iniciar”, dijo Eduardo Coudet, que llegó a principios de marzo para suceder a Marcelo Gallardo y ya consiguió llevar a su equipo a la final.

La buena racha del River de Chacho

Desde su llegada, el Chacho ganó 11 de los 15 partidos que disputó con el plus de acceder a los penales contra San Lorenzo. Solo perdió ante Boca -no es poco- y frente a Atlético Tucumán, ambos en el Monumental.

Habrá bajas fuertes para afrontar el choque definitivo. Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel no podrán ser de la partida. El delantero sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial derecho cuando apenas se disputaban 12 minutos del primer tiempo. Lo trabó fuerte Franco Ibarra desde atrás. El volante sufrió la misma lesión. El lateral, en tanto, padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo. De hecho, no pudo salir a jugar el segundo tiempo y fue reemplazado por Fabricio Bustos.

River tiene un compromiso de la Copa Sudamericana. Será el miércoles ante Bragantino. Ya adelantó Coudet que hará una rotación. No puede arriesgar demasiado. A fin de cuentas, está clasificado a la siguiente fase del torneo continental y por delante tiene un partido que lo conducirá a la gloria... o Devoto.

Belgrano, la gran sorpresa

Hasta el minuto 49 del partido en La Paternal, Argentinos Juniors era el finalista. Pero llegó el centro del Mudo Vázquez, la bajó Lucas Passerini y Uvita Fernández la mandó a guardar. El empate derivó en los penales y cuando el Bicho parecía clasificarse por las atajadas de Brayan Cortés ante Lucas Zelarayán y el propio Vázquez, falló Gabriel Florentín primero y Enzo Pérez después. El pibe Ramón Hernandes, que no quería patear, terminó definiendo el partido y le dio el pase al equipo cordobés.

Fue de película, claro. Y ahora, Belgrano comenzó con el duelo psicológico a partir del recuerdo de uno de los impactos más grandes que tuvo el fútbol argentino: aquella Promoción del 26 de junio de 2011 que terminó con el histórico descenso de River.

Por supuesto que corrió mucha agua debajo del puente y desde su regreso a Primera, al año siguiente, el conjunto de banda roja ganó 19 títulos (2 con Ramón Díaz, 14 con Gallardo y 3 con Martín Demichelis, respectivamente), entre ellos dos Copas Libertadores (2015 y 2018) con la final ante Boca en Madrid incluida. Pero la marca quedó.

"Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más", dijo Luis Fabián Artime, ex goleador del Pirata y actual presidente de Belgrano. “Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo", añadió.

"Hoy quiero hablar de este partido, la clasificación a la final. No tenés la posibilidad de elegir el rival, nos gusta jugar buenos partidos. Será un partido lindo, vibrante y fundamentalmente parejo como todos en el fútbol argentino. Me parece que es un partido importante, eso de darle título no voy con eso, soy más simple. Es un partido importante, que estamos esperando hace mucho tiempo y esperamos darle una alegría a la gente", dijo Ricardo Zielinski, que fue el técnico de aquel equipo que ascendió a Primera en el Monumental.

Así como River tendrá bajas, Belgrano también. Lisandro López se desgarró la cara posterior de la pierna izquierda a los 16 minutos del primer tiempo. Fue reemplazado por el juvenil Agustín Falcón.

El duelo será en Córdoba, la tierra de Belgrano porque así estaba previsto de antemano. Habrá 25 mil entradas para cada equipo. El Torneo Apertura llega a su epílogo y Belgrano y River buscarán hacer historia. Para los cordobeses, es el partido más importante de sus 121 años de vida. Para River, más allá de los títulos que supo conseguir, sería un espaldarazo futbolístico después de casi tres años sin vueltas olímpicas.

Fuente: Agencia DIB