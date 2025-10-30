jueves 30 de octubre de 2025
Punta Alta: 20 años de prisión para el ambulanciero del Hospital Naval que drogó y abusó de tres mujeres

Ángel Panelo Panelo, en 2019, 2020 y 2023 en Punta Alta, utilizó el mismo accionar para suministrarles drogas en bebidas a las mujeres.

Ambulanciero del Hospital Naval de Punta Alta, condenado por drogar y abusar de tres mujeres.

La Justicia condenó a Ángel Javier Panelo a la pena de 20 años de prisión por haber drogado y abusado de tres mujeres en la localidad de Punta Alta.

Panelo, quien se desempeñaba como chofer de ambulancias en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, los días 13 de junio de 2019, entre el 25 y 26 de septiembre de 2020 y el 23 de septiembre de 2023 utilizó el mismo accionar para suministrarles drogas de sumisión en las bebidas a mujeres que conoció o con las que se había encontrado para compartir un momento, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

En el estado en el que se encontraban las víctimas no pudieron consentir ningún acto sexual. Las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas.

Abuso sexual en Punta Alta

Las tareas investigativas y las pruebas obtenidas durante la investigación permitieron imputarle a Panelo tres hechos de suministro de estupefacientes a título gratuito, abuso sexual con acceso carnal y hurto, ya que en todos los casos les sustrajo a las víctimas dinero de las billeteras y otras pertenencias.

Así, siempre según la Agencia de Noticias Judiciales, Panelo fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en uno de los hechos y abuso sexual con acceso carnal y hurto en concurso material, en los otros dos casos. (DIB)

