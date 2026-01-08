UPCN aumenta la presión para que Kicillof convoque a discutir un aumento salarial para los estatales

La Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN ) presentó hoy un pedido formal ante el gobierno de Axel Kicillof para que se reabra “en forma urgente” la negociación paritaria por aumento de salarios para los trabajadores estatales de la provincia, quienes recibieron el último incremento el octubre.

Las desventuras de la novia del TikToker de Milei en la Costa: borracha, estrelló su auto contra un poste

En el pedido, UPCN, la central gremial de empleados públicos con más afiliados en la Provincia, le pide al gobierno que se dispongan los medios necesarios para convocar "d e manera urgente a la reapertura de la mesa paritaria salarial ”. Y le advierte que no da por cerrada aún la negociación correspondiente al año pasado.

Ese último señalamiento se relaciona con la preocupación por la posibilidad de que el gobierno haga tabula rasa y arranque una negociación nueva, pese a que en una reunión el Ejecutivo había aceptado manter abierta la conversación. Es que si esa promesa no se cumpliese, eso implicaría que los estatales perderían el acumulado de inflación entre octubre y el momento en que se firme un nuevo acuerdo , si ese eventual entendimiento no contiene una cláusula de retroactividad.

En reuniones con la dirigencia de UPCN y el resto de los gremios estatales, el ministro de Economía de Kicillof, Pablo López, explicó las dificultades financieras que atraviesa la provincia. Las atribuyó a la política económica de Javier Milei, especialmente en lo que tiene que ver con el recorte de fondos al tesoro bonaerense.

Apoyo pero con límites

Durante la negociación para que la Legislatura aprobara el pedido de endeudamiento, la mayoría de los gremios respaldaron a Kicillof bajo el argumento de que sin esos fondos las finanzas bonaerenses se complicarían tanto que un aumento sería mucho más difícil de obtener. Pero una vez logrado ese objetivo, la presión sobre Kicillof se va acrecentando.

En la nota de UPCN se hace referencia explícita a esa circunstancia, al señalar que las dificultades generadas por el tratamiento del paquete de leyes fiscales enviado a la Legislatura a fines del año pasado postergaron una discusión que el gremio considera “tan necesaria”, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

En ese marco, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) podrían sumarse al nuevo pedido, lo mismo que desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba), las otras dos centrales de trabajadores estatales importantes. Representantes de profesionales de la salud y de judiciales con los que se contactó DIB están en la misma sintonía.

Hasta el último aumento que percibieron, los sueldos estatales venían empardando a la inflación: salarios habían crecido un25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período. Pero desde entonces comenzaron a retrasarse al ritmo de una inflación que fue 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y podría ubicarse holgadamente por encima del 2% también este mes, según las estimaciones de la práctica totalidad de las consultoras privadas.