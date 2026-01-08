Lomas de Zamora: cae una cuidadora de ancianos que los drogaba para robarles

La falsa cuidadora fue detenida en Lomas de Zamora.

Los cuidaba y les robaba: una mujer fue detenida en las últimas horas en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora , acusada de drogar a ancianos que cuidaba para sustraerles elementos de valor.

A principios de diciembre pasado, la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad comenzó una investigación para dar con el paradero de una mujer de 36 años por la comisión de una serie de robos , que tenían como víctimas a personas mayores.

Los investigadores lograron constatar que la acusada tenía siempre el mismo modus operandi. La mujer se ganaba la confianza de sus potenciales víctimas que la contrataban como cuidadora y al tiempo las narcotizaba y les robaba, quitándoles dinero y elementos de valor, como ocurrió en un caso cometido en Palermo.

Los detectives, a través de los datos obtenidos tras las declaraciones de los damnificados, llegaron al dato de un domicilio, en la calle Homero al 2900, en Villa Albertina , partido de Lomas de Zamora.

Previo a las fiestas de Fin de Año, los oficiales llevaron adelante un allanamiento a esa finca ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Martín Peluso, mediante exhorto al Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de Verónica Guido.

La mujer no fue hallada en aquella ocasión, aunque los efectivos incautaron psicofármacos, puntualmente Sertralina, un antidepresivo, además de recetas prescriptivas.

Días después la mujer regresó al domicilio y allí fue detenida.

Fuente: Agencia DIB