jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026 - 13:59

Lomas de Zamora: cae una cuidadora de ancianos que los drogaba para robarles

La detenida tiene 36 años. Se ganaba la confianza de las personas mayores a las que decía cuidar, para narcotizarlas y sustraerles elementos de valor.

Por Agencia DIB
La falsa cuidadora fue detenida en Lomas de Zamora.

La falsa cuidadora fue detenida en Lomas de Zamora.

Policía de la Ciudad

Los cuidaba y les robaba: una mujer fue detenida en las últimas horas en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, acusada de drogar a ancianos que cuidaba para sustraerles elementos de valor.

Más noticias
Las detenidas, acusadas de drogar y robar a un mecánico en Pergamino.

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

A principios de diciembre pasado, la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad comenzó una investigación para dar con el paradero de una mujer de 36 años por la comisión de una serie de robos, que tenían como víctimas a personas mayores.

Los investigadores lograron constatar que la acusada tenía siempre el mismo modus operandi. La mujer se ganaba la confianza de sus potenciales víctimas que la contrataban como cuidadora y al tiempo las narcotizaba y les robaba, quitándoles dinero y elementos de valor, como ocurrió en un caso cometido en Palermo.

En su domicilio

Los detectives, a través de los datos obtenidos tras las declaraciones de los damnificados, llegaron al dato de un domicilio, en la calle Homero al 2900, en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora.

Previo a las fiestas de Fin de Año, los oficiales llevaron adelante un allanamiento a esa finca ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Martín Peluso, mediante exhorto al Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de Verónica Guido.

La mujer no fue hallada en aquella ocasión, aunque los efectivos incautaron psicofármacos, puntualmente Sertralina, un antidepresivo, además de recetas prescriptivas.

Días después la mujer regresó al domicilio y allí fue detenida.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Verano narco: desbaratan una red que abastecía con drogas fiestas electrónicas en la Costa Atlántica

Prisión preventiva para la "Viuda negra" de San Nicolás

Ocho detenidos por realizar maniobras peligrosas con vehículos en Pinamar

Feroz tiroteo en San Martín: murieron un policía bonaerense y un delincuente

Pinamar: les desvalijaron la casa que alquilaron y se llevaron todo

Ruta 6: auto que corría una picada perdió el control, se cruzó de carril y mató a una mujer

Mar del Plata: se negó a declarar acusado de intentar matar a su expareja y a la hija de esta

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las detenidas, acusadas de drogar y robar a un mecánico en Pergamino.

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La planta de Lamb Weston. 

Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas