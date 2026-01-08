Las desventuras de la novia del TikToker de Milei en la Costa: borracha, estrelló su auto contra un poste

Eugenia Rolón, la novia Iñaki Gutiérrez, el Comunity Manager de Javier Milei , protagonizó un grave incidente vial en el partido de la costa: completamente borracha realizó maniobras imprudentes y terminó chocando contra un poste en una avenida de Mar del Ajo.

Rolón, de 23 años, manejaba un Honda FIT por la avenida Rivadavia cuando, según testigos, después de realizar maniobras imprudentes terminó chocando un árbol . Policías afectados al Operativo Sol se hicieron presentes en el lugar y constataron que no hubo lesionados.

Pero cuando le realizaron el test de alcoholemia, Rolón dio positivo con 1,89 miligramos de alcohol en sangre , según el parte policial, al que accedió DIB. Es un porcentaje altísimo, propio de un estado de embriaguez profundo.

Rolón quedó detenida en una dependencia policial de La Costa, pero solo hasta que se presentó en el lugar Gutiérrez , quién realizó realizó los trámites correspondientes y retiró a su joven pareja. El auto está a nom,bre de Carlos Gutiérrez Morchio e Inaki aparece como autorizado para conducirlo, en la tarjeta azul.

Fuentes de la municipalidad del partido de la Costa le dijeron a DIB que la chica "manejaba sn registro" al momento del incidente vial.

El auto quedó incautado, pero Gutiérrez logró irse con su novia. De extrema cercanía con Milei, Gutiérrez es el amo y señor de la cuenta de Tik Tok del Presidente de la Nación, la herramienta preferida de comunicación con los jóvenes.

El rey del Tik Tok presidencial

Quienes conocen la dinámica del círculo que rodea de modo más estrecho al Presidente aseguran que Gutiérrez rankea alto en el listado de visitantes asiduos de la Quinta de Olivos.

A principio del mandato, la “Pepona” -como lo apodan en las redes quienes no lo quieren- Gutiérrez fue corrido del manejo de la cuenta de X del Presidente, al compartir en la cuenta de Milei un mensaje por fin de año en el que aparecía él junto a su novia.

La sospecha, en ese momento, el que el joven permitía que Rolón manejara la cuenta y que la chica se equivocó al publicar el post. Milei finalmente lo perdonó y le permitió manejar su Tik Tok, una red de propiedad china a la que el Presidente no era afecto hasta que él lo convenció. Eso ocurrió en 2021 según contó Gutiérrez y Milei se convenció por el nivel de penetración de la red.

Lo que nunca quedó del todo claro es Gutiérrez y Rolón cobraron o cobran un sueldo del Estado. En su momento no negaron una vinculación contractual, pero dijeron que habían renunciado a percibir un salario.