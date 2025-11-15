La investigación por las andanzas de una "viuda negra" nicoleña continúa sumando victimas

La ciudad bonaerense de San Nicolás está conmocionada por estas horas por las andanzas de una “viuda negra” , que sumó un nuevo capítulo a la investigación de la justicia. Esta vez dos hombres oriundos de Rosario fueron, en distintos hechos, el objetivo elegido. Uno de ellos se conoció tras un accidente de autos. El conductor que embistió al otro vehículo manifestó no recordar nada ni saber cómo llegó allí . Le relató a la Policía que solo recordaba haberse encontrado con una mujer que conoció por redes sociales y que lo citó en San Nicolás. Tras tomar mates en un parque a la vera del río perdió la conciencia y ya no sabe que pasó. Posteriormente el hombre, un taxista de 52 años, comprobó que le faltaban pertenencias, entre ellas la billetera y un celular.

Con los últimos casos conocidos el miércoles pasado, de acuerdo con El Norte , se concretó un allanamiento en el domicilio de la mujer investigada, ubicado en calle Argerich al 200 y se unificó la investigación en la UFI N°1 a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio.

Otro de los hechos había sido denunciado a fines de octubre. El objetivo de la acusada fue la propietaria de un comercio ubicado en avenida Savio . Se acercó a su víctima, en principios como clienta, ganó su confianza y en una primera salida de amigas le habría colocado algún tipo de estupefaciente en la bebida.

Luego llamó a su pareja, quien sería su cómplice, y la trasladó en auto hasta su casa. Se presume que su finalidad era desvalijarla, pero la presencia de los hijos de la víctima frustró el plan inicial y solo llegó a robarle los anillos .

Hechos anteriores

En agosto del año pasado ya la mujer de 41 años había sido detenida sospechada de operar bajo la modalidad “viuda negra”. La acusaban de haber ingresado el 2 de agosto en una vivienda de calle Quiroga y drogar a una persona mayor para robarle.

El ataque fue denunciado por la hija de un hombre de 77 años que encontró a su padre tirado en la cama en estado de inconsciencia. La víctima debió ser internada en una clínica de la ciudad. Al observar las imágenes de las cámaras de la casa la denunciante pudo ver a la mujer cuando se retiraba de la vivienda.

Inmediatamente se inició una investigación en la que se comprobó que no se trataba de un hecho aislado, sino que había otras denuncias de la misma índole y todas apuntaban en un mismo sentido, llevando a los investigadores hasta la vivienda particular de la calle Argerich.

Seguidilla

Se presumía ya por entonces que habría actuado en al menos cinco hechos utilizando sustancias narcóticas u otra droga similar para dormir a sus víctimas y sustraerles dinero, tarjetas de crédito y débito, efectuando con ellas pagos y transferencias además de alzarse con objetos de valor.

En uno de los casos denunciados habría sustraído también un arma de fuego que posteriormente fue recuperada en otro procedimiento. En esa oportunidad la mujer fue detenida y liberada días después por decisión del magistrado Ricardo Prati, a cargo del Juzgado de Garantías Nº2 a pedido del abogado defensor quien había solicitado la medida con fundamento en que es madre de 5 hijos.

También se supo que, en otros casos, uno de ellos ocurrido en Villa Constitución, las victimas terminaron hospitalizadas.

Por entonces la investigación estuvo a cargo del fiscal Jorge Leveratto de la fiscalía Nº15 quien solicitó, sin éxito, que la mujer, permanezca detenida.

Durante el allanamiento que se efectuó en agosto del año pasado en su domicilio de barrio Belgrano la Policía secuestró medicamentos, facturas de compras, químicos, comprobantes de transferencias bancarias y el automóvil en el que se movilizaba para cometer los ilícitos.