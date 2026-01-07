miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 20:48

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Patricia, la damnificada, impulsa una campaña solidaria para poder reconstruir su hogar.

Por Agencia DIB
robo Tigre 3

Mientras Patricia Aguirre pasaba unos días en Mar del Plata junto a sus tres hijos, ladrones ingresaron a su casa de la localidad de Talar, en Tigre, y no solo la desvalijaron: se llevaron hasta el techo. Los delincuentes quitaron también las cámaras de seguridad de la propiedad, por lo que no quedaron registros del accionar delictivo. El robo fue advertido por un vecino, que dio aviso a la Policía.

Más noticias
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso
Fuertes vientos elevarán el nivel del Río de la Plata y agitarán el oleaje en las playas de la costa bonaerense. 

Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

En tanto, de vuelta en lo que quedó de su casa, Patricia decidió impulsar una campaña solidaria para poder reconstruir su hogar. “No me interesa pelear con nadie, solo la ayuda de la gente para volver a construir algo”, expresó al portal Tigre Hoy.

Embed

Para quienes puedan sumarse a la iniciativa, cualquier colaboración es bienvenida, ya sea de alimentos no perecederos, ropa, colchones, frazadas, muebles, materiales de construcción o mano de obra para los arreglos.

robo Tigre 2

En tanto, la familia esperaba que desde el Municipio de Tigre también se acercaran con ayuda, más allá de avanzar en la resolución del caso.

Datos de contacto:

  • Dirección: Talar, Pasteur 574, entre Vivaldi y Geli Obes, partido de Tigre.
  • Teléfono: 11- 7161 5328.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

Rescataron a una beba que había sido abandonada en un cesto de basura en San Martín

La Plata: desesperada búsqueda de Yanina Belén Correa, de quien no hay rastros desde Nochebuena

Hantavirus: murió un hombre en Mar del Plata, a horas de conocerse otro deceso en San Andrés de Giles

Full YPF, Havanna, Manolo, Atalaya y más: dónde comprar y ahorrar un 25% con Cuenta DNI

¿Vuelve el barbijo?: el consejo de un infectólogo ante el avance de la gripe A

Asombro y muestras de fe en Chivilcoy tras la aparición de la Virgen de Guadalupe

Dos empresas del conurbano empezaron el año con ajuste y despidos

Alerta amarilla por vientos fuertes sobre una amplia franja de la costa bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La silueta en el árbol y la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, lado a lado.

Asombro y muestras de fe en Chivilcoy tras la aparición de la Virgen de Guadalupe

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 8 al 14 de enero de 2026

Semana del 8 al 14 de enero de 2026