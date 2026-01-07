Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Mientras Patricia Aguirre pasaba unos días en Mar del Plata junto a sus tres hijos, ladrones ingresaron a su casa de la localidad de Talar, en Tigre, y no solo la desvalijaron: se llevaron hasta el techo. Los delincuentes quitaron también las cámaras de seguridad de la propiedad, por lo que no quedaron registros del accionar delictivo. El robo fue advertido por un vecino, que dio aviso a la Policía.

En tanto, de vuelta en lo que quedó de su casa, Patricia decidió impulsar una campaña solidaria para poder reconstruir su hogar. “No me interesa pelear con nadie, solo la ayuda de la gente para volver a construir algo”, expresó al portal Tigre Hoy.

Embed Para quienes puedan sumarse a la iniciativa, cualquier colaboración es bienvenida, ya sea de alimentos no perecederos, ropa, colchones, frazadas, muebles, materiales de construcción o mano de obra para los arreglos.

robo Tigre 2 En tanto, la familia esperaba que desde el Municipio de Tigre también se acercaran con ayuda, más allá de avanzar en la resolución del caso.

Datos de contacto: Dirección: Talar, Pasteur 574, entre Vivaldi y Geli Obes, partido de Tigre.

Teléfono: 11- 7161 5328. Fuente: Agencia DIB

