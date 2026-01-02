viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 00:41

Pasión por el periodismo: los 100 años de El Norte de San Nicolás

El 1 de enero de 1926 salió a la calle El Norte con un firme propósito: “Bregar por los intereses y por el adelanto de San Nicolás en los distintos órdenes de sus actividades”.

Cumplió 100 años El Norte de San Nicolás.

Diario El Norte

El diario El Norte de San Nicolás cumplió 100 años este jueves 1 de enero. “Nació el 1 de enero de 1926 con una ilusión enorme: contar las noticias y las historias de San Nicolás de los Arroyos. Desde entonces, generaciones enteras de nicoleños se informaron a través de sus páginas, su radio, su sitio web, sus redes sociales y, en los últimos años, su plataforma de streaming”, celebró El Norte.

Una agente de tránsito con chaleco reflectante controla a un conductor detenido

Fuego y disputa en La Plata: la quema de muñecos volvió a marcar el inicio del año

Finalmente el 1 de enero de 1926, con Miguel Olivera Córdova como director, salió a la calle El Norte con un firme propósito que se continúa hasta la actualidad: “Bregar por los intereses y por el adelanto de San Nicolás en los distintos órdenes de sus actividades”.

Apareció como matutino con cuatro páginas y en agosto de 1928 lo adquirió Vicente Solano Lima, quien sería vicepresidente de la Nación en 1973, acompañando a Héctor J. Cámpora.

A partir de 1956 pasó a ser dirigido por Haroldo Zuelgaray, quien inició un período de innovaciones que se extienden hasta la actualidad. El 1º de octubre de 1973 junto a otros diarios del país, El Norte fue socio fundador de la agencia Noticias Argentinas. Y el 2 de enero de 1982 cambió de formato de sábana a tabloide.

Actualmente y con la dirección de Fernando Curas, El Norte sigue liderando el periodismo independiente en la región con su versión digital diarioelnorte.com.ar, ya que el 31 de marzo de 2024 salió la última edición impresa.

Fuente: Agencia DIB

