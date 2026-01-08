Un hombre de 74 años cumplió una promesa y pedaleó 600 km luego de que su hija venciera el cáncer

Adolfo Bernardes con su familia en Miramar, tras pedalear más de 600 kilómetros durante 14 días.

Adolfo Domingo Bernardes, de 74 años, cumplió una promesa que nació en uno de los momentos más difíciles de su vida: pedalear desde la localidad de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Miramar, si su hija superaba el cáncer. Como su deseo se cumplió, se preparó y, tras 14 días y 613 kilómetros, llegó al mar donde lo esperaba toda su familia.

La historia fue así: en 2023, cuando su hija Cecilia recibió el diagnóstico de cáncer, Adolfo Bernardes hizo un cambio sustancial en su vida y fortaleció su costado espiritual. En esa búsqueda, sentenció: “Si mi hija sale adelante, voy en bicicleta desde Arrecifes hasta Miramar”. Lo cierto es que Cecilia luchó contra la enfermedad y, gracias a la ayuda de los médicos y su fuerza de voluntad, logró superarla. Entonces Adolfo supo que debía cumplir su palabra.

MAPA pedaleo El pasado 23 de diciembre de 2025, con 74 años, Adolfo preparó su bicicleta y emprendió un viaje de 613 kilómetros, cruzando literalmente de norte a sur toda la provincia de Buenos Aires. La travesía no fue fácil: en el camino, dicen los que pedalean, solo se encuentran el hombre y sus circunstancias. Con desafíos, expectativas, ganas y una gran sonrisa, 14 días después, llegó a destino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) En Miramar Adolfo fue recibido por sus hijos y nietas con gran emoción. Su historia, ahora, es ejemplo de fortaleza, resiliencia y tesón. “Cuando el amor empuja, no hay edad, no hay distancia, no hay imposibles”, expresó al llegar.

La historia de Adolfo Bernardes no solo habla de kilómetros recorridos, sino de la importancia de fortalecer el espíritu y la esperanza en pos de un propósito del que formen parte los seres más queridos. Ahora, la aventura y la fe, se transforman en ejemplo para otros que quieran seguir su legado. Fuente: Agencia DIB

